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Gündem Çanakkalede 36 büyüklüğünde deprem
ÇANAKKALE

Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 20.58’de merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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