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ÇANAKKALE

Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal

Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

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Haber Merkezi DHA
Çanakkalede adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal.

Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI


Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodosun yarın fırtınaya dönüşmesi beklendiğinden Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bütün feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında yarınki tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

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