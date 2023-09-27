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Çanakkale'de altı noktada orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin ilçelerine bağlı köylerde yıldırım düşmesi sonucu 6 bölgede orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangınların beşi söndürüldü. Birinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

15:46 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu 6 bölgede yangın çıktı.

Çanakkale'de yıldırım düşmesi sonucu 6 bölgede yangın çıktı.

Çanakkale'de 6 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.


Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Kuşçayır köyü civarında çıkan orman yangınına 4 arazöz, 1 su İkmal, 1 dozer ile müdahale ederek söndürdü.


Çanakkale İşletme Müdürlüğü ekipleri, Terziler köyü sınırlarında çıkan orman yangınına 2 arazöz, 2 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahale etti. Orman yangını ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Merkeze bağlı Denizgöründü köyü civarında sabah saatlerinde çıkan orman yangınına yine Çanakkale İşletme Müdürlüğü ekiplerince 2 arazöz ile müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Eceabat ilçesine bağlı Kocadere köyü sınırlarında çıkan yangına Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 3 arazöz, 1 su ikmal ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü sınırlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınına da 3 arazöz,1 su ikmal ve 1 yer ekibi ile müdahale ederek söndürdü.


Fındıklı köyü Kömür Limanı mevkisinde çıkan orman yangınına ise Anafartalar İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz, 3 su ikmal, 3 helikopter, 2 su atar uçak ile müdahale etti.


Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.



#Çanakkale
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