Gündem Çanakkalede okullara kar tatili
ÇANAKKALE

Çanakkale'de pazartesi okullara kar tatili

Çanakkale'de okullara kar tatili

Kar yağışı nedeniyle Çanakkale'de okullar 25 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'de merkez ile bazı ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale'den kar manzarası
Çanakkale'den kar manzarası

Çanakkale'de il merkezi ve bazı ilçelerde fırtına ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, KAMU ÇALIŞANLARINA DA İZİN VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da yarın okullar tatil mi?
GÜNDEM
İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

/**/
Cumhurbaşkanı Kayseri'de konuşuyor

Cumhurbaşkanı Kayseri'de konuşuyor

​Erdoğan'dan Kayseri mitinginde önemli açıklamalar.
Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

Siyonist İsrail'e yakın olmak istiyoruz

​Macron, siyonizm karşıtlığını antisemitizm ile eş değer saydı.
3. tur başladı

3. tur başladı

​Meclis 29. başkanını seçiyor.
Günün en acı haberi

Günün en acı haberi

​Anne ve babası kazada öldü küçük Miraç'ın burnu bile kanamadı.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
Yalancı bahar

Yalancı bahar

​Çiçek açan badem ağaçları bir gecede beyaza büründü.
AK Parti'ye oyverenin elleri kırılsın

AK Parti'ye oyverenin elleri kırılsın

Bir muhalefet klasiği: Beddua
Çanakkale'de okullara kar tatili

Çanakkale'de okullara kar tatili

Okulların yanı sıra kamu çalışanları da izinli olacak.
Tek tek ötüyorlar

Tek tek ötüyorlar

Önümüzdeki günlerde ABD'li generallerin PKK ile kurduğu ilişkileri açıklayacağız.
Babacığım okuma yazma öğrendim

Babacığım okuma yazma öğrendim

​Okuma yazma öğrenen şehidimizin kızından yürekleri dağlayan mektup.
Denizlerinyeni yerli gücü

Denizlerinyeni yerli gücü

​TÜMOSAN tarafından üretilen yerli deniz motoru görücüye çıktı.
Tarih millet bahçesiylehayat bulacak

Tarih millet bahçesiylehayat bulacak

İstanbul'un surları millet bahçesi oluyor.
7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

7 ülkeye renkli yumurta gönderiyor

​Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu.
Başvurular içinson günler

Başvurular içinson günler

Yarışma birincilerini para ödülleri bekliyor.
Şeyh Selheb gözaltında

Şeyh Selheb gözaltında

İsrail, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı'nı gözaltına aldı.
Karşınızda Adana boru kebabı

Karşınızda Adana boru kebabı

Günübirlik Adana'ya gitmeye değer.
Metropolleri kana bulayacaklardı

Metropolleri kana bulayacaklardı

​PKK'nın bombalı eylem için gönderdiği fedaileri yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.