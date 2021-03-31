Gündem Canan Hanım reklam peşinde
İSTANBUL

​Canan Hanım reklam peşinde

Canan Hanım reklam peşinde

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını cevapladı. 94 ruhuyla sahaya inen Kabaktepe, “O günlerde İstanbul kadın ve gençlerin birlikte sahada gösterdiği gayretle kazanıldı. Bizler de aynı o günlerdeki gibi gayret gösterip, İstanbul’u yeniden kazanacağız” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Canan Hanım reklam peşinde
Osman Nuri Kabaktepe

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını cevapladı. 94 ruhuyla sahaya inen Kabaktepe, “O günlerde İstanbul kadın ve gençlerin birlikte sahada gösterdiği gayretle kazanıldı. Bizler de aynı o günlerdeki gibi gayret gösterip, İstanbul’u yeniden kazanacağız” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile önceki gün parti binasında görüşen Kabaktepe, “Kendisinin özel kalemi bizi arayıp randevu istedi. Ertesi gün görüşmek üzere sözleşildi. Nezaket çerçevesinde bir görüşme oldu. Bu tip ziyaretlerin olması gerekir. Ziyaret çok doğal samimi bir ortamda gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Canan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu

AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek
GÜNDEM
AK Parti ve CHP İstanbul il başkanları bir araya gelecek

POLEMİĞİ ANLATTI

  • CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir süredir devam eden ‘kahve’ polemiğine de açıklık getiren Kabaktepe, şunları söyledi: "Clubhouse yayını sırasında bir gazeteci arkadaşımız Canan Hanım’ın bizim kurultayımıza katılmak istediğini, bizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Ben de ‘buyursun gelsin, kahvemizi içsin’ dedim. Daha sonra bu söylem, ‘beni kahveye çağırdı’ şeklinde lanse edildi. Bunun doğru olmadığını, talebin kendilerinden geldiğini ifade etmeme rağmen, bu kez de, ‘beni davet edemiyor’ şeklinde algı oluşturulmak istendi."

Bu yola 94 ruhuyla çıktık
GÜNDEM
Bu yola 94 ruhuyla çıktık

AMACI DİYALOG DEĞİL

“Parti binamızı arayarak randevu talep ettiler. Biz de gidişatı anlamak için birkaç gün bekleyip öyle yanıt vermek istedik. Canan Hanım bu kez yine medyaya açıklama yaparak, ‘talep ettik kabul etmediler’ algısına dönüştürdü. Aramak için 15 gün bekleyen Canan Hanım, cevabımız için 3 gün bekleyemedi. Siyasi partilerin yöneticileriyle görüşmekte, iletişim kurmakta sakınca görmüyoruz. Ancak bunun için de samimiyet arıyoruz. Canan Hanım meseleyi samimi bir diyalogtan öte reklam/PR çalışmasına çevirdi. Sorunumuz olsa Ekrem Bey ile de görüşmezdik.”

NEZAKET YOK

  • Kaftancıoğlu’nun kurultaydan sonra kendisini tebrik etmek için bile aramadığını aktaran Kabaktepe, “Bir hayırlı olsun telefonu yok, nezaket yok. Biz gerektiğinde münakaşa, münazara, mütalaa etmeyi de biliriz ancak bunların hepsi samimiyet çerçevesinde olursa güzel olur” dedi.
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