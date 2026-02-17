Yeni Şafak
Çankırı'da çöken ahırdaki 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü

Çankırı'da çöken ahırdaki 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü

15:5117/02/2026, Salı
AA
15 büyükbaş hayvandan 10'u kurtarıldı.
15 büyükbaş hayvandan 10'u kurtarıldı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çöken ahırdaki 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü.

İlçeye bağlı Cacıklar köyünde Sümbül Türk'e ait ahır, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş makinesinin desteğiyle AFAD ekipleri ve vatandaşlar, ahırdaki hayvanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Ekiplerce yapılan çalışmada göçük altında kalan 15 büyükbaş hayvandan 10'u kurtarıldı, 5'i ise öldü.



