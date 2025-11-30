Yeni Şafak
Hatay'da çukura düşen büyükbaş hayvanı itfaiye kurtardı

09:1130/11/2025, Pazar
IHA
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çukura düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırıkhan ilçesi Güzelce Mahallesi’nde bir büyükbaş, otlandığı esnada çukura düştü. Çukura düşen hayvanı gören sahibi, kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve iş makinesinin yardımıyla büyükbaş hayvan kurtarıldı.




Kurtarılan hayvan sahibine teslim edildi.



