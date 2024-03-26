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Çarpıcı anket ortaya çıkardı: İstanbullunun en büyük korkusu deprem en büyük derdi ise depreme hazırlanmak

Uzmanların son dönemde uyarılarını sıklaştırdığı 'beklenen Büyük İstanbul Depremi'ne ilişkin İstanbul genelinde yapılan bir anketle çarpıcı bulgular elde edildi. 408 bin 79 kişiyle yapılan anket sonucu ile İstanbullunun en büyük korkusunun deprem; en büyük derdinin ise depreme hazırlanmak olduğu ortaya çıktı. Araştırma bulgularına göre İstanbulluların yüzde 83,7’si beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık yapılmadığını düşünürken, vatandaşların birinci önceliğinin deprem olduğu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Semih Bozkuş
17:59 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
İstanbul'da 'beklenen büyük İstanbul depremi'ne ilişkin anket çalışması yapıldı.
İstanbul'da 'beklenen büyük İstanbul depremi'ne ilişkin anket çalışması yapıldı.

Beklenen Büyük İstanbul Depremi tanımında artık “beklenen” kelimesinin yerini “kapıdaki” kelimesi aldı.

Özellikle İstanbul’da 2019 yılında verilen seçim vaatlerinin tutulmadığı tartışmaları ve adayların hemen hepsinin gündeminde kentsel dönüşümün yer aldığı bu seçim kampanyası döneminde Özdemir Araştırma Şirketi, İstanbul genelinde 10-25 Mart tarihleri arasında telefonla arama yöntemi (CATI) kullanarak 408.079 kişiyle büyük çaplı bir anket çalışması yaptı.

İstanbullunun en büyük derdi depreme hazırlanmak

Yapılan anket çalışmasının sonuç raporunda şu iki tespit öne çıkıyor:

İstanbullunun en büyük korkusu deprem; en büyük derdi ise depreme hazırlanmak.

Katılımcıların yaş, cinsiyet, ilçe ve köken olarak İstanbul’u yansıttıkları dev ankette İstanbullulara muhtemel büyük depreme karşı yaptıkları şahsi hazırlıkları ve depreme yönelik kamusal çalışmalar soruldu.

Vatandaşlar depreme kendi imkanlarıyla hazırlanıyor

Araştırma bulgularına göre İstanbulluların yüzde 83,7’si beklenen büyük İstanbul depremine karşı hazırlık yapılmadığını düşünüyor. Katılımcıların yüzde 38,6’sı deprem tatbikatlarına katılırken yüzde 27,2’sinin de deprem çantası hazır ve yüzde 45,1’i ise deprem toplanma alanlarını biliyor.

Yapılan anket çalışmasında verilen cevaplarla İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıkları anlaşılıyor.



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#Araştırma
#Deprem Hazırlığı
#Toplanma Alanı
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