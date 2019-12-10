Casusun köstebeği aranıyor

Türkiye’den kaçan binlerce FETÖ’cü ve PKK’lıyla ilgili iltica talebinde bulundukları Almanya’nın da aralarında olduğu bazı Avrupa ülkelerine rapor hazırlayan casus avukat Yılmaz S.’nin bağlantıları mercek altında. S.’nin çoğu soruşturma konusu “gizli” bilgileri nasıl ele geçirdiği araştırılırken, UYAP kayıtları da inceleniyor.

NORVEÇ VE İSVEÇ’E AKTARDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Yılmaz S. hakkında, “Kişisel verilerin izinsiz kullanılması”, “Soruşturmanın gizliliğini ihlal” ve “Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini” suçlarından başlatılan soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor.

UYAP KAYITLARI İNCELENİYOR

Savcılık, yasa dışı yollarla Türkiye’den kaçan FETÖ ve PKK’lılarla ilgili rapor hazırladığı ve bu raporları kendisinden talep eden Almanya, Hollanda, Norveç ve İsveç Büyükelçilikleriyle paylaştığı ortaya çıkarılan şüpheli S.’nin bağlantıları mercek altına aldı.

Şüpheli S.’nin, avukatların dahi erişemeyeceği özellikle soruşturma konusu olan ve gizli kalması gereken bilgilere nasıl ulaştığı ya da bu bilgilere ulaşmada kimlerin parmağı olduğu merak konusuydu. HTS ve baz verileri incelenen S.’nin irtibatlı olduğu kişiler araştırılıyor. Bunun yanı sıra UYAP’a ait log kayıtları da inceleniyor. Şüphelilerin rapor hazırladığı FETÖ ve PKK’lılarla ilgili UYAP üzerinden kim ya da kimlerin sorgulama yaptığı tespit edilecek. Bu sayede, casus avukatın köstebekleri de deşifre edilecek.

TESLİMAT ŞİFRELİ KONUŞMALARLA

İstanbul’da Ankara’ya geldiğinde üzerinde 13 kişiye at raporla suç üstü yakalanan şüpheli Yılmaz S., yaklaşık 4 ay boyunca teknik takibe alınmıştı. Şüpheliye ait tapeler de çözümlenerek soruşturma dosyasına girdi. S.’nin, özellikle raporları teslim etmeden önce gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde şifreli konuşmalar yaptığı anlaşıldı. Yapılan incelemede şüpheliye ait dijitallerde de yaklaşık 2 bin 500 kişi hakkında hazırlanmış rapor tespit edildiği öğrenildi.