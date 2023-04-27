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Çatlaklarla dolu bina mahalleliyi tedirgin ediyor: Her an üstümüze yıkılacak diye korkuyoruz

İstanbul Avcılar'da 1 ay önce boşaltılan 4 katlı bina tehlike saçıyor. Kolon, kiriş ve duvarlarında derin çatlaklar bulunan 40 yıllık Pehlivan Apartmanı'nın bulunduğu sokakta oturanlar tedirginlik içinde. Daire sakinlerinin henüz anlaşamadığı için yıkımına başlanamayan binadan zaman zaman beton parçaları düşürüyor. Mahalle sakinlerinden Gülsen Önder, "Her an üstümüze yıkılacak diye korkuyla oturuyoruz. Bina çatlamış, ikiye ayrılmış. Hala bu binayı böyle tutuyorlar. Niye bu binayı bekletiyorlar anlamadım" dedi.

15:07 . 27/04/2023 Perşembe
DHA
Riskli raporu bulunan ve yıkılması gereken apartmanın yan binasında oturan Gülsen Önder, endişeli olduklarını söyledi.

Riskli raporu bulunan ve yıkılması gereken apartmanın yan binasında oturan Gülsen Önder, endişeli olduklarını söyledi.

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan dıştan bakıldığında derin çatlaklıkları rahatlıkla görülen, balkonlarındaki betonları ve sıvaları dökülen korozyona uğrayan demirleri açığa çıkan 4 katlı Pehlivan Apartmanı çevrede korkuya neden oluyor. Daire sahiplerinin sağlam olduğunu savunarak boşaltılmasına ve yenilenmesine karşı çıktığı binadan karot örnekleri alındı. Bazı bina sakinlerinin itirazları nedeniyle işlemler ağır ilerlerken düzenlenen raporda binanın riskli olduğu belirtildi.

Binanın yıkılması gerekiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi'ne başvurunun ardından bina için kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. Binada oturan ve tahliye kararına karşı çıkan bir aile geçen ay evi boşaltırken, binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için daire sahipleri ile müteahhitler uzlaşamadı. Yıkılması için yasada öngörülen 'Riskli yapı' raporu için Şubat ayında başvuruldu. Raporun verilmesinin ardından 60 günlük süre de başladı. Pehlivan Apartmanı'na bitişik binada oturanlar ise, apartmandan zaman zaman düşen sıva ve beton parçalarından tedirgin.

'Her an üstümüze yıkılabilir'

Riskli raporu bulunan ve yıkılması gereken apartmanın yan binasında oturan Gülsen Önder, endişeli olduklarını söyledi. Önder, “Yandaki apartman her an üstümüze yıkılacak diye korkuyla oturuyoruz. Bina çatlamış, ikiye ayrılmış. Hala bu binayı böyle tutuyorlar. Niye bu binayı bekletiyorlar anlamadım. Yıkılıyor zaten. 'Güm' diye ses geliyor. Bakıyoruz ki tavan çökmüş. Apartman mı yıkılıyor ne oluyor ? Bir ay öncesine kadar oturan vardı. Sonra müteahhide verelim dediler, herhalde anlaşamadılar. 'Bizim binamız sağlam binamızda sıva çatlağı var' diye kendilerini oyaladılar oturdular. Tehlikeli. Bizim binamız da çürük burası da kentsel dönüşüme girecek yıkılacak. Acil olarak bu binanın yıkılması gerek. Daha müteahhitle anlaşacaklarmış. Görüşmedeler. Bilmiyorum müteahhit ne zaman yıkar burayı. Yoksa belediye mi yıkar ? Acil bir şeyler yapsınlar. Bizim canımız da güvende değil. Çoluk çocuğumuz var. Bu kadar boş vermezlik olmaz geldim geliyorum diyor" diye konuştu.


#istanbul
#avcılar
#deprem
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