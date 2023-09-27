Çekmeköy’e yeni proje

Yatay mimari anlayışı ile geliştirilen proje, deprem uzmanlarının da açıkladığı zemin sağlamlığı açısından en güvenli ilçelerden biri olan Çekmeköy’de hayata geçiriliyor. Alınan bilgilere göre, projedeki tüm bloklar radye temel sistemi üzerine tasarlandı. Projenin taşıyıcı sisteminde, kirişsiz plak döşeme seçildi. Ayrıca, konutlarda yüksek betonarme perdeler ile yüksek betonarme kolonların birlikte kullanıldığı öğrenildi.
Çekmeköy’de Çamlıyaka Konakları’nı inşa eden Ege Yapı, şimdi de bölgede 4 milyar lira yatırım değerinde ikinci projesi OrmanYaka’yı Mona Yapı ortaklığıyla devreye aldı. Projede, 150 daire ve 16 ticari ünite için ön satışlar başladı. Metrekare fiyatı ise 120 bin lira olarak açıklandı.
ANAHTAR TESLİMİ ARALIK 2025’TE
Depreme dayanıklı konut stokunu artırmak, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sunmak amacıyla hareket ettiklerini belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “37 bin metrekare arsada, çam ormanlarının arasında, arazi eğimine uyumlu yerleşimiyle her katında müstakil ev rahatlığı sunan projemizi satışa sunuyoruz. Projede, her blok 3-4 kat olacak şekilde tasarlandı. Daire tipleri 1+1’den 5+1’e kadar farklı büyüklüklerde mevcut. Fiyatlar 11 milyon liradan başlıyor. Konut teslimlerini de 2025’in Aralık ayında yapmayı hedefliyoruz” dedi.