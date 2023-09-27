Çekmeköy’e yeni proje

Yatay mimari anlayışı ile geliştirilen proje, deprem uzmanlarının da açıkladığı zemin sağlamlığı açısından en güvenli ilçelerden biri olan Çekmeköy’de hayata geçiriliyor. Alınan bilgilere göre, projedeki tüm bloklar radye temel sistemi üzerine tasarlandı. Projenin taşıyıcı sisteminde, kirişsiz plak döşeme seçildi. Ayrıca, konutlarda yüksek betonarme perdeler ile yüksek betonarme kolonların birlikte kullanıldığı öğrenildi.