Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalandı

09:2816/09/2025, Salı
IHA
Silahla Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Mala Zarar Verme, Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Dolandırıcılık ve Tehdit’ gibi suçlardan 10 şahıs yakalandı.
Silahla Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Mala Zarar Verme, Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Dolandırıcılık ve Tehdit’ gibi suçlardan 10 şahıs yakalandı.

Adana’nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı huzur ve güven uygulamalarında çeşitli suçlardan 10 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde 35 noktada 267 polisin katılımıyla huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda, Silahla Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Mala Zarar Verme, Hırsızlık, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Dolandırıcılık ve Tehdit’ gibi suçlardan 10 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün 10 ay ile 2 yıl 1 ay arasında hapis cezası bulunduğu, cezaevine teslim edildiği öğrenildi.Uygulamada ayrıca birer adet ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Denetimlerde ise 6 araç sürücüsüne modifiyeden, 113 motosiklet sürücüsüne ise çeşitli nedenlerle idari para cezası uygulandı.Ayrıca polis 14 araç ile 5 motosikleti de trafikten men etti.



