Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Diyabet diş sağlığını vuruyor

Diyabet diş sağlığını vuruyor

09:2516/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Toplum Ağız Sağlığı Eğitim Derneği TASED Başkanı Dt. Can Aydoğan, diyabet hastalarında diş eti hastalığı görülme riskinin 2 kat arttığını belirtti.
Toplum Ağız Sağlığı Eğitim Derneği TASED Başkanı Dt. Can Aydoğan, diyabet hastalarında diş eti hastalığı görülme riskinin 2 kat arttığını belirtti.

Türkiye’de milyonlarca kişiyi etkileyen diyabet, sadece kan şekeri değil ağız ve diş sağlığı açısından da ciddi riskler barındırıyor. Diyabet hastalarında diş eti hastalığı görülme riskinin 2 kat arttığını belirten Toplum Ağız Sağlığı Eğitim Derneği TASED Başkanı Dt. Can Aydoğan, “Ağız sağlığı, genel sağlığın bir aynasıdır. Ağız sağlığına gereken önem verilmezse diyabet yönetimi zorlaşır. Diş sağlığı, şeker hastalarının yaşam kalitesini doğrudan etkiler” dedi.

DİYABET TETİKLİYOR

Diyabetin bağışıklık sistemini zayıflatarak ağız içindeki bakterilere karşı savunmayı azalttığını anlatan Aydoğan, “Bu durum, diş eti iltihaplarının hızla ilerlemesine, diş kayıplarına ve hatta kalp-damar hastalıkları gibi başka sistemik sorunlara yol açabiliyor. Diyabet ve diş eti hastalıkları birbirini tetikleyen iki önemli sağlık sorunu. Ağız sağlığını ihmal etmek, kronik hastalıkları tetikleyen zincirleme bir etki yaratıyor. Bu nedenle diş sağlığı sadece estetik değil, son derece hayati bir konu” şeklinde konuştu.

HEKİMDEN KRİTİK ÖNERİLER

Diyabetle mücadele eden kişilerin sigara kullanmaması gerektiğini vurgulayan Aydoğan, “Sigara, diyabet ve diş eti hastalıklarının etkisini artırıyor. Bu nedenle özellikle dikkat etmek gerekiyor” vurgusu yaptı. Günde en az 2 kez diş fırçalamanın önemine dikkat çeken Aydoğan, “Fırçanın yanı sıra diş ipi kullanın. 6 ayda bir mutlaka hekim kontrolüne gidin. Ağız kuruluğuna yol açan diyabete karşı bol su tüketin” tavsiyesinde bulundu.

#Can Aydoğan
#TASED
#Diyabet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ, 16 Eylül Salı bugün Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı