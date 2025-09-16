Diyabet diş sağlığını vuruyor

Diyabetin bağışıklık sistemini zayıflatarak ağız içindeki bakterilere karşı savunmayı azalttığını anlatan Aydoğan, “Bu durum, diş eti iltihaplarının hızla ilerlemesine, diş kayıplarına ve hatta kalp-damar hastalıkları gibi başka sistemik sorunlara yol açabiliyor. Diyabet ve diş eti hastalıkları birbirini tetikleyen iki önemli sağlık sorunu. Ağız sağlığını ihmal etmek, kronik hastalıkları tetikleyen zincirleme bir etki yaratıyor. Bu nedenle diş sağlığı sadece estetik değil, son derece hayati bir konu” şeklinde konuştu.