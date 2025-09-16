Diyabet diş sağlığını vuruyor

Türkiye’de milyonlarca kişiyi etkileyen diyabet, sadece kan şekeri değil ağız ve diş sağlığı açısından da ciddi riskler barındırıyor. Diyabet hastalarında diş eti hastalığı görülme riskinin 2 kat arttığını belirten Toplum Ağız Sağlığı Eğitim Derneği TASED Başkanı Dt. Can Aydoğan, “Ağız sağlığı, genel sağlığın bir aynasıdır. Ağız sağlığına gereken önem verilmezse diyabet yönetimi zorlaşır. Diş sağlığı, şeker hastalarının yaşam kalitesini doğrudan etkiler” dedi.
DİYABET TETİKLİYOR
Diyabetin bağışıklık sistemini zayıflatarak ağız içindeki bakterilere karşı savunmayı azalttığını anlatan Aydoğan, “Bu durum, diş eti iltihaplarının hızla ilerlemesine, diş kayıplarına ve hatta kalp-damar hastalıkları gibi başka sistemik sorunlara yol açabiliyor. Diyabet ve diş eti hastalıkları birbirini tetikleyen iki önemli sağlık sorunu. Ağız sağlığını ihmal etmek, kronik hastalıkları tetikleyen zincirleme bir etki yaratıyor. Bu nedenle diş sağlığı sadece estetik değil, son derece hayati bir konu” şeklinde konuştu.
HEKİMDEN KRİTİK ÖNERİLER
Diyabetle mücadele eden kişilerin sigara kullanmaması gerektiğini vurgulayan Aydoğan, “Sigara, diyabet ve diş eti hastalıklarının etkisini artırıyor. Bu nedenle özellikle dikkat etmek gerekiyor” vurgusu yaptı. Günde en az 2 kez diş fırçalamanın önemine dikkat çeken Aydoğan, “Fırçanın yanı sıra diş ipi kullanın. 6 ayda bir mutlaka hekim kontrolüne gidin. Ağız kuruluğuna yol açan diyabete karşı bol su tüketin” tavsiyesinde bulundu.