Terme Devlet Hastanesi güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretecek: Türkiye'de bir örnek olacak

Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Kursal, teknik boyutlara dikkat çekerek, "Bu sistemle birlikte hastanemizin elektrik giderlerinde ciddi bir tasarruf bekliyoruz. Sağlık hizmetlerimizin sürdürülebilirliği için önemli bir adım atarken çevreye de katkı sağlamış olacağız. Terme Devlet Hastanesi, yenilenebilir enerji kullanımı konusunda örnek bir kamu kurumu haline gelecek. Kurulan paneller yalnızca enerji üretmeyecek, aynı zamanda otopark alanlarını da kapalı hale getirerek vatandaşlarımızın araçlarını güneşten ve olumsuz hava şartlarından koruyacak. Böylece hem enerji verimliliği hem de hizmet kalitesi artacak" dedi.



