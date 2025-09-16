Yeni Şafak
Terme Devlet Hastanesi güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretecek: Türkiye'de bir örnek olacak

09:2616/09/2025, Salı
IHA
Samsun’un Terme Devlet Hastanesi, çatısına ve otopark alanına kurulan güneş panelleriyle kendi elektriğini üreten örnek hastanelerden biri olacak.

Bugün itibarıyla montaj çalışmalarına başlanan proje sayesinde, hastanenin yıllık elektrik ihtiyacının büyük bir kısmı güneşten karşılanacak. Çatıya yerleştirilecek paneller yoğun elektrik üretimine katkı sağlayacak, otopark üzerindeki paneller ise hem elektrik üretecek hem de araçlar için kapalı otopark işlevi görecek.


Başhekim Yardımcısı Dr. Hakan Kursal, teknik boyutlara dikkat çekerek, "Bu sistemle birlikte hastanemizin elektrik giderlerinde ciddi bir tasarruf bekliyoruz. Sağlık hizmetlerimizin sürdürülebilirliği için önemli bir adım atarken çevreye de katkı sağlamış olacağız. Terme Devlet Hastanesi, yenilenebilir enerji kullanımı konusunda örnek bir kamu kurumu haline gelecek. Kurulan paneller yalnızca enerji üretmeyecek, aynı zamanda otopark alanlarını da kapalı hale getirerek vatandaşlarımızın araçlarını güneşten ve olumsuz hava şartlarından koruyacak. Böylece hem enerji verimliliği hem de hizmet kalitesi artacak" dedi.


Terme Devlet Hastanesi’nde hayata geçirilen bu çalışma, Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında yürütülüyor. Türkiye’de kamu binalarında yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen proje, Dünya Bankası tarafından finanse ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise finansal aracı kurum olarak görev yapıyor.



