Gündem Aracında sigara içen sürücü ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı
MUĞLA

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

Aracında sigara içen sürücü ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

Muğla'da, kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ceza yiyeceğini öğrenen sürücü ikinci sigarayı yaktı.
Ceza yiyeceğini öğrenen sürücü ikinci sigarayı yaktı.

'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı.

DHA
Araçta sigara içen sürücülere 153’er lira ceza kesildi.

10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.

DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu dumansız araçlar uygulaması başladı.

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğrenince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

DHA
Ceza kesilen bazı sürücüler duruma tepki gösterirken, bir o kadar da şaşırdılar.

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.

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