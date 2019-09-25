Aracında sigara içen sürücü ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı

'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı.

DHA Araçta sigara içen sürücülere 153’er lira ceza kesildi.

10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.

DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu dumansız araçlar uygulaması başladı.

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğrenince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

DHA Ceza kesilen bazı sürücüler duruma tepki gösterirken, bir o kadar da şaşırdılar.

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.

Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.