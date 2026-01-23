Cezaevindeki FETÖ’cülere para ağı kurmuştu: Terör örgütüne finansman sağlayan sanığın cezası belli oldu

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladığı iddia edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın banka hesabına hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan Z.Y. tarafından 62 bin 315 lira gönderildiğini, Ö.T'nin de bu parayı cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerinin ve ihraç olan örgüt mensuplarının hesabına aktardığını ve FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini bildirdi.