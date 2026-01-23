Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cezaevindeki FETÖ’cülere para ağı kurmuştu: Terör örgütüne finansman sağlayan sanığın cezası belli oldu

Cezaevindeki FETÖ’cülere para ağı kurmuştu: Terör örgütüne finansman sağlayan sanığın cezası belli oldu

17:2823/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Adana'da FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis
Adana'da FETÖ üyelerine para gönderdiği iddia edilen sanığa 7,5 yıl hapis

Adana’da, FETÖ üyeleri ve ailelerine para aktarılmasına aracılık ettiği belirlenen sanık Ö.T., “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da daha önce haklarında işlem yapılan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine ve ailelerine para aktarılmasını sağladığı iddia edilen sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ö.T. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın banka hesabına hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan Z.Y. tarafından 62 bin 315 lira gönderildiğini, Ö.T'nin de bu parayı cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerinin ve ihraç olan örgüt mensuplarının hesabına aktardığını ve FETÖ üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiğini bildirdi.

Savcı ayrıca, sanığın örgütün "mahrem imamları" ile görüştüğünü, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade ederek, Ö.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ üyelerine finansal destekte bulunmadım. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.



#Adana
#FETÖ
#hapis
#yargılama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Giresun kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Giresun kurası ne zaman, saat kaçta?