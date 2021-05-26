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ANKARA

Cezaevine çocuk ayarı: İnfaz paketi Meclis'te

AK Parti, İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören 11 maddelik kanun teklifini TBMM’ye sundu. Buna göre 15 yaşından küçük çocuğu olan ve 10 yıldan az hapis cezası alan kadın hükümlülerin infazı ertelenebilecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Cezaevine çocuk ayarı: İnfaz paketi Mecliste
Fotoğraf: Arşiv

Dördüncü yargı paketini TBMM’ye sunmaya hazırlanan AK Parti, öncesinde Ceza ve İnfaz Kanunu’nda değişiklik içeren teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklife göre Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurullarının cezaevlerine yönelik düzenlediği raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na da gönderilecek. Nakil isteyen ve maddi durumu olmayan hükümlülerin giderlerini devlet karşılayacak. 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı ertelenecek. Böylece çocuklar anneleriyle cezaevine girmeyecek.

ÇOCUKLU ANNELERİN İNFAZI ERTELENEBİLECEK

  • İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde olması şartı aranacak. Erteleme süresi, çocukların 15 yaşını doldurmalarına kadar geçerli olacak. Ancak erteleme süresi içinde çocuğun ölmesi, babanın cezaevinden çıkması ya da hükümlünün bir suç işlemesi gibi durumlarda erteleme kaldırılabilecek. Düzenleme söz konusu şartları taşıyan ve halen cezaevinde olan kadın hükümlüleri de kapsayacak.

TERÖR SUÇLULARININ GÖRÜŞLERİNE DİNLEME

Terör suçları, örgütlü suçlardan mahkum olan ya da dışarıyla iletişiminin tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin yakınlarıyla yapacakları görüşler, kamu düzeninin korunup suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek. Elektronik cihazlarla alınan kayıtlar, amacı dışında kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmayacak. Bu kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise 1 yıl sonunda silinecek.

Ziyaret süresi uzatılıyor

  • Teklife göre hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1.5 saate çıkarılıyor. Hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari 1 aylık süre şartı da kaldırılıyor. Hükümlüler gerekli teknik altyapının bulunduğu cezaevlerinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek. Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak, hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.
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