CHP dönüşümü rafa kaldırdı

İstanbul’un göbeğinde bir dönüşüm skandalı yaşanıyor. İstanbul Adliyesi’nin hemen arka tarafındaki Hürriyet Mahallesi Egemen, Manolya ve Eğitim Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, 2016 tarihinde kentsel dönüşüm için KİPTAŞ ile anlaştı. Mahallede yaşayan vatandaşlardan Nas Holding aracılığıyla teker teker toplanan sözleşmeler, devir sözleşmesi çerçevesinde KİPTAŞ’a ulaştı. Aradan geçen süreçte 300’den fazla ailenin hayatını etkileyen ve piyasa değeri milyonlarca lira olan arazilere şu ana kadar tek bir çivi bile çakılmadı.

11 İLİ DEPREM, BİZİ KİPTAŞ YIKTI

Her fırsatta kentsel dönüşümü “siyasi rant” olarak adlandıran CHP’nin Kağıthane’deki söz konusu araziyi siyasete kurban vermesi tepki çekiyor. Bu süreçte evleri yıkılan, sözleşmesi iptal edildiği için kira yardımı dahi alamayıp mağdur olan vatandaşlar Yeni Şafak’a konuştu.

Proje durunca Muğla’ya yerleşen Ali Yaşar Çiftçi, “KİPTAŞ mahallemize gelip ofis açtı. İBB’nin yan kuruluşu diye güvendik, evimizi verdik. Senelerdir türlü bahanelerle bizi oyalıyorlar. 11 ili deprem, bizi KİPTAŞ yıktı, bu süreçte KİPTAŞ’ı mahkemeye verdik, hepsini kazandık. Ben bu sokakta doğdum, hep birlikte büyüdük, evlendik, torun sahibi olduk. Hepimiz çocukluk arkadaşıyız. Hepimiz ayrı ayrı mağduruz” şeklinde konuştu.

MAHALLE KADERİNE TERK EDİLDİ

Mahallelerin kaderine terk edildiğini söyleyen Çiftçi, “Yıkılmayan binalarda yaşayan insanların durumu da çok kötü. Binalar ortadan ikiye ayrılır halde. Betonlardan karot örneği alınsa, bir tane binadan da sağlam beton çıkarsa dişimi kıracağım” dedi.

EVLERİ YAPMADIĞI GİBİ SÖZLEŞMELERİ DE FESHETMİYOR

Yaşananlar nedeniyle eşinin kalp krizi geçirerek kalbine 2 tane stent takıldığını anlatan Hüsniye Küçükkaya (65), “Ne hibe ne de kira, tapulu arazimi geri istiyorum. Evleri yapmıyorlarsa, arsaları geri versinler. KİPTAŞ evleri yapmadığı gibi sözleşmeleri feshetmiyor. Her biri 60 yaşına varan binaların başka müteahhit aracılığıyla kentsel dönüşüme girmesi de olanaksız hale geliyor. 6 senedir bu mahallede yaşayanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. ‘Yeni evimiz olacak’ derken kiracı olduk, şimdi ev sahibim 8 bin lira kira istiyor, onunla da mahkemeliğim” dedi.

TEK KURUŞ KİRA YARDIMI YOK!

İBB yönetimiyle birlikte işlerin değiştiğini belirten Ertuğrul Kulaksız (60) ise, “İlk 10 ay yapılan kira yardımlar da kesildi, tek kuruş ödeme yok. Bize kimse sahip çıkmıyor” diye konuştu.

KİPTAŞ hukuku çiğniyor

Sözleşmelerin Nas Holding tarafından KİPTAŞ adına toplandığını söyleyen mağdurların avukatı Abdulkadir Hazım Çerkez, “Vatandaşların KİPTAŞ’a devredilmek üzere yaptığı sözleşmeleri Nas Holding devir sözleşmesiyle tüm yetkiyi KİPTAŞ’a devretti. Şu an ise KİPTAŞ bu sözleşmeyi yok sayarak, projeyle hiç ilgisi olmadığını iddia ediyor. KİPTAŞ’ın bir an önce bu süreçle ilgili adım atmasını istiyoruz” dedi. KİPTAŞ yetkililerinin bazı vatandaşların binasını münferit olarak yapmayı teklif ettiği ancak ‘herkesin mağduriyeti çözülsün’ diyen hak sahiplerinin bu teklifi kabul etmediği belirtiliyor.







