Gündem CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlunu yaktı 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler
POLİTİKA

CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı: 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolarda empoze etmeye çalıştığı 'halktan biri' imajı son paylaşımında yerle bir oldu. Evinin mutfağından ve çalışma odasından videolar çeken Kılıçdaroğlu'nun son videosunda geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı ortaya çıktı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ile çelişirken, Kılıçdaroğlu'nun CHP Gençlik Kolları tarafından ifşa edilmesi ise 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Gençlik Kolları Kemal Kılıçdaroğlunu Yaktı: 100 bin liralık boğaz manzaralı otel odasını ifşa ettiler​
100 bin TL'lik boğaz manzaralı dairede fakir edebiyatı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son aylarda sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu bu paylaşımlarında bulunduğu ortamlar ile vatandaşlara 'halktan biri' imajını yansıtmaya çalışıyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MÜTEVAZİLİK OYUNUNU CHP'LİLER BOZDU

Özellikle evinin mutfağında ve çalışma odasında çektiği videolar ile mütevazilik algısı yaratan Kılıçdaroğlu'nun bu oyununu CHP İstanbul örgütü bozdu. CHP Genel Başkanı son yayınladığı videoda kendisini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu öne sürdü.

GECELİĞİ 100 BİN LİRA OLAN OTELDE KALIYOR

  • Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımında videodaki yansımadan boğaz manzaralı otelde olduğu fark edilirken, otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otelde kalması 'israf' açıklamaları ile çelişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP İSTANBUL ÖRGÜTÜ İFŞA ETTİ

Olayın alt okumasında ise Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çelişmesinden daha ciddi bir konu yatıyor. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Bu durum ise akıllara 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu getirdi.

CHP'DE İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SOĞUK SAVAŞ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük çatlağı bir kez daha ortaya koydu.

Peşi sıra yaşanan bu gelişmeler CHP'de İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir 'soğuk savaş' yaşandığı gerçeğini net bir şekilde gözler önüne serdi.

İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
OYNAT 03:24
İmamoğlu’ndan açıklama: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, 'Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim. Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli' dedi.

İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi​
OYNAT 01:05
İmamoğlu karla mücadelede çuvalladı Kadir Topbaş'ın açıklamaları yeniden gündeme geldi​
Yoğun kar yağışı ile mücadelede yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), milyonlarca vatandaşı mağdur etti. Sosyal medyada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren vatandaşlar, merhum eski başkan Kadir Topbaş'ın videosunu paylaşarak aradaki 'hizmet' anlayışını gözler önüne serdi. Topbaş'ın 2017'deki 120 cm'lik kar yağışı sonrası çözüm odaklı konuşurken, İmamoğlu'nun ise 60 cm'lik yağışı 'afet' olarak nitelediği ve bu bahanenin arkasına saklandığı görüldü.

İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
OYNAT 00:37
İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu: Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz.

İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim
OYNAT 00:59
İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim
İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.

Vatandaştan 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na: Harikasınız başkanım elinize sağlık
OYNAT 00:30
Vatandaştan 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na: Harikasınız başkanım elinize sağlık
Yoğun kar yağışı sonrası İstanbul'da hayat adeta durdu. Araçlar karla kaplanan yollarda mahsur kalırken vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Vatandaşlar 'Çalışmalar gayet güzel gidiyor' diyen Ekrem İmamoğlu'na isyan etti.

​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
OYNAT 00:44
​Yolda kalan vatandaş isyan etti: Ekrem İmamoğlu balık keyfi yap
İstanbul'da gün boyu devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle saatlerce yolda kalan vatandaşlar ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan bir kişi, 'Balık keyfi yap' diyerek tepkisini dile getirdi.


ASELSAN geliştirdi

ASELSAN geliştirdi

​Dostu düşmanı anında tespit edecek.
AVMdekorku dolu anlar

AVM'de
korku dolu anlar

​İki kişiyi vurup kendisini tuvalete kilitledi.
100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

​CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı.
Milyonlarca anneye<br>bin 531 TL destek

Milyonlarca anneye
bin 531 TL destek

​24 ay boyunca karşılıksız ödeme yapılıyor.
152 ev kül oldu

152 ev kül oldu

​Cape Town kentinde korkutan yangın.
Ok gibi saplandı

Ok gibi saplandı

Maltepe'de gizli buzlanma sonrası feci kaza.
Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4.7 büyüklüğünde deprem

Vali Kadir Ekinci olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi.
Savaşı en çok onlar istiyor

Savaşı en çok onlar istiyor

​ABD ve İngiltere, Ukrayna'da gerilimin düşmesini izin vermiyor.
Bahçelievler'de ilginç kaza

Bahçelievler'de ilginç kaza

​Park halindeki araçlara çarpıp dik bir şekilde havada asılı kaldı.
Atama heyecanı

Atama heyecanı

Devlet okullarında görev yapacak 15 bin öğretmenin ataması bugün gerçekleştirilecek.
Bankalar fırsatçılık yapıyor

Bankalar fırsatçılık yapıyor

​Bankalar %16-17 maliyetle TL'ye ulaşırken firmalara %30'dan kredi veriyor.
Atina'da 'Made in Turkey' krizi

Atina'da 'Made in Turkey' krizi

​Yunan parlamentosunda dağıtılan Türk yapımı maskeler tartışma yarattı.
Kar tüneliyle ulaşım

Kar tüneliyle ulaşım

​Muş'ta 3 metreyi bulan kar nedeniyle köy içi ulaşım tünellerle sağlanıyor.
Sanalda bu 8 tuzağa dikkat!

Sanalda bu 8 tuzağa dikkat!

​Teklifler çok cazipse dikkat edin.
Bağışıklık aşı ile sağlanır

Bağışıklık aşı ile sağlanır

​Omicron toplumsal bağışıklık sağlamıyor, yüzde 90 aşılama şart.
Orta Asya’da değişim sancısı

Orta Asya’da değişim sancısı

​Kazakistan'daki iç çatışma, değişimlerin önünü açacak işaretler olarak yorumlanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.