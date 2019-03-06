CHP hala teröristi savunuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt mitingleri ile Kasımpaşa’da 53 bin konut ve 130 tesisin toplu açılış törenlerinde konuştu. Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin beka sorunu olmadığını söylüyor. Moderatör kendisine ‘Suriye’de sıkıntılar var’ diye soruyor. ‘Ne sıkıntısı var?’ diyor. Yani adam hala YPG’yi, PYD’yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu, adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi? Beraber.

KARŞILARINDA CUMHUR İTTİFAKI VAR

Bay Kemal terör örgütüyle kol kola.? Arkasında kim var, teröristler var. Bay Kemal bunlarla beraber gidiyor. İşte kim var? Sözde İYİ Parti. Kim var? Saadet... Dörtlü çete. Bu dörtlü çete şu anda sandığa beraber gidiyorlar. Biz de Cumhur İttifakı’yla gidiyoruz. Cumhur İttifakı ‘beka meselesi’ diyor. Kime? İşte bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı beka meselesi.

GELİN BU OYUNU BOZALIM

Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Orta Anadolu Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi var. 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bu adam o partide eş başkan. Sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak’ta, haydi defol oraya git. Şimdi ben tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum: Gelin bu oyunu bozalım. Gelin, bu teröristlerle beraber olmayın.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstan- bul’da yoğun bir miting programına katıldı. Erdoğan, program kapsamında Eyüpsultan’da da vatandaşlara seslendi.

SEN ÖNCE ÇÖPLERİ TEMİZLE

Biz geldiğimizde hava kirliliği vardı. Çünkü CHP, çöp, çukur, çamur demektir. Dördüncüsü de çarpık yapılaşma. 4Ç... Çöp dağları vardı. Bunları kaldırdık. Bize nasip oldu. Şimdi Beylikdüzü çöplük, İzmir Körfezi çöplük. Biz Haliç’i nasıl temizledik? Sütlüce Mezbahası rezillikti. Geçenlerde CHP’nin adayı ‘İstanbul’da AK Partili belediyelerde bir kültür merkezi yok’ diyor. Orada bir tane şöyle ufacık bir kültür merkezi yaptım diye bununla hava atma. Önce sen çöplükleri temizle. İstanbul’un AK Partili belediyelerin tamamında hemen hemen kültür merkezi, kreş vardır. Böyle aynen patronun gibi Bay Kemal gibi yalan söyleme. Çünkü o yalan sana da zarar ettirir.

Kira bizden yeter ki evler boşalsın

Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde, kentsel dönüşüm çalışmalarında İstanbul genelinde 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit edildiğini, bu yapılarda bulunan 245 bin 153 adet konut ve işyerinin yıkımının yapıldığını anlattı. Sancaktepe’de yaşayanlardan bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını isteyen Erdoğan, “Kiranızı, her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Şu ana kadar hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın biz de o evleri yıkalım ve gönüllülük esasına dayalı olarak yeni konutları yapıp, o sağlam konutlara halkımızı taşıyalım” dedi. AK Parti’nin Sancaktepe adayı Şeyma Döğücü’nün ilçede bir yıl belediye başkan yardımcılığı yaptığını belirten Erdoğan, “Şimdi size Anadolu Yakası’nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya, Sancaktepe’ye kuruyoruz” diye konuştu.

Ataşehir bir soygun yeri

İsmail Erdem’in AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Biliyorsunuz Ataşehir bir soygun yeri olmuş. Her türlü alavere, dalavere, yalan, her şey var. Niye? Çünkü Bay Kemal’de de yalan var. Bana ve aileme iftira attı. Yargıya götürdüm. Şu anda diğer kazandıklarım hariç, onun meşhur ‘Man Adası’ diye tutturduğu bir yalanı vardı ya oradan mahkemelerden 2,5 milyon kazandım. Henüz parayı almadım ama mahkeme kararını verdi. Şimdi yargıya gitti Bay Kemal. Bunun için bir sandık kurdular. CHP’li milletvekilleri her ay maaşlarından beşer bin lira veriyorlar Bay Kemal’i kurtarmak için. Ben de dedim ki ‘Bu parayı tahsil ettiğim anda, bu 2,5 milyonu Mehmetçik Vakfı’na vereceğim” dedi.

388 lira taksitle konut müjdesi

Erdoğan, Kasımpaşa’da 53 bin konut ile 130 tesisin açılış töreninde 50 bin sosyal konutun müjdesini verdi. Erdoğan, “TOKİ’nin 50 bin sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın (bugün) Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığı ile talep toplamaya başlıyoruz. Bu konutların diğer özelliği de yatay mimari ile inşa edilecek olmasıdır. Vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Bu proje ile kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Düşük ve orta gelir sahibi vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların hayırlı olmasını diliyorum. Dar gelirlere yönelik grupta taksitler 388 liradan başlayacak, ödeme süresi 20 yıl olacak. Kira bile ödemiyorsun. Orta gelirde taksitler 759 liradan başlayacak ve vade 15 yıl olacak” dedi.

Elli yıllık tapu sorununu çözdük

Eyüpsultan’daki tapu sorununa dikkati çeken Erdoğan, “Tapu meselesi ilçemizin 50 yıldır kanayan yarasıydı. Attığımız adımlarla tapu sorununu büyük ölçüde çözdük. Özellikle Nişanca, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerimiz başta olmak üzere kalan kısımların çözümü için de gereken talimatı verdim. Bunu bu CHP’liler suistimal ederler bunu da bilmenizi isterim” dedi.