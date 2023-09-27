|
Gündem

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'tan 'Kılıçdaroğlu ile yenileneceğiz' çıkışı: Genel başkanımıza sahip çıkacağız

CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat, partisinin il binası önünde yaptığı açıklamada, 'değişim' çağrılarının hedefi haline gelen Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıktı. "İlçe başkanlarımızı sahipsiz bırakmayacak ve örgütümüze sahip çıkacağız." diyen "Sayın genel başkanımıza sahip çıkacağız, yenilenmeyi sayın genel başkanımız ile yapacağız." diye konuştu.

Hüseyin Berk
19:56 . 27/09/2023 Çarşamba
Diğer
Cemal Canpolat - Kemal Kılıçdaroğlu

Cemal Canpolat - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Çelik'e karşı ise Genel Merkez, eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday gösterdi.

Canpolat'tan 'Kılıçdaroğlu ile yenileneceğiz' çıkışı: Genel başkanımıza sahip çıkacağız

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde adaylığını resmen ilan eden ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Canpolat, 'Kılıçdaroğlu ile yenileneceğiz' mesajını verdi.

"İlçe başkanlarımızı sahipsiz bırakmayacak ve örgütümüze sahip çıkacağız."
diyen
"Sayın genel başkanımıza sahip çıkacağız, yenilenmeyi sayın genel başkanımız ile yapacağız. Genel Başkanımızın 3-4 TV eliyle itibarsızlaştırılmaya çalışılmasına izin vermeyeceğiz"
diye konuştu.

Hedefte İYİ Parti de var: Partililerimiz artık kapılarına gitmek zorunda kalmayacak

Sözlerinin devamında ittifak ortakları İYİ Parti'ye de göndermelerde bulunan Canpolat,
"CHP’lilerin belediyelerde iş bulabilmek için İYİ Parti'nin kapılarına gitmek zorunda bırakılmasına son vereceğiz."
ifadelerini kullandı.



#Cemal Canpolat
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İstanbul
#Seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile hekimi kaç gün rapor verebilir?