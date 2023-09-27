CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'tan 'Kılıçdaroğlu ile yenileneceğiz' çıkışı: Genel başkanımıza sahip çıkacağız

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP'deki değişim tartışmalarını alevlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki durumun gerçekleşmesi durumunda genel başkanlığa aday olacağını söyledi. CHP'li bir belediye başkanıyla yaptığı konuşmayı anlatan Yarkadaş, "İmamoğlu bir İstanbul İl Kongresinin sonucunu iki Türkiye’de yapılacak olan diğer illerde olan kongrelerin sonucunu bekliyor. Kendine uygun bir delege yapısının oluştuğuna kanaat getirirse aday olabilir" dedi.