CHP İstanbul İl Başkan adayı Cemal Canpolat'tan 'Kılıçdaroğlu ile yenileneceğiz' çıkışı: Genel başkanımıza sahip çıkacağız

Cemal Canpolat - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Çelik'e karşı ise Genel Merkez, eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday gösterdi.
Canpolat'tan 'Kılıçdaroğlu ile yenileneceğiz' çıkışı: Genel başkanımıza sahip çıkacağız
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde adaylığını resmen ilan eden ve gündeme dair açıklamalarda bulunan Canpolat, 'Kılıçdaroğlu ile yenileneceğiz' mesajını verdi.