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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'e 15,5 yıl hapis istemi

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'e 15,5 yıl hapis istemi

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:398/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Özgür Çelik.
Özgür Çelik.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il/ilçe yöneticileri hakkında 15,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP İl Başkanı
Özgür Çelik
’in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar iddianame düzenlendi.


15 yıl 6 aya kadar hapis istemi


İddianamede olaylarda yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı.


İddianamede,
İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz’un da aralarında bulunduğu 26 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.

“Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama”, “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.



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