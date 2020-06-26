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Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlundan HDPlilere teşekkür Adaylarımızı desteklemeleri bizi mutlu eder
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan HDP'lilere teşekkür: Adaylarımızı desteklemeleri bizi mutlu eder

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mahkumiyetine karşı çıkılması gerektiğini söyledi. HDP'li vatandaşlara son seçimlerde CHP'ye destek verdiği için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın tamamı son seçimlerde CHP'ye oy verdiler demek gerçekçi değil ama oy verenlere yürekten teşekkür ederim. Bir siyasi parti bütün vatandaşların oyuna taliptir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladı. Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mahkumiyetiyle ilgili fikirlerini belirten CHP lideri,

"Siz AİHM kararını uygulamaz her beraatten sonra, ki Selahattin Bey'le ilgili 4 kez tahliye kararı verilmesine rağmen aynı dosyadan yeni uydurma suçlar yaparak onu mahkum ederseniz buna siyaset yelpazesinin neresinde yer alırsak alalım birlikte karşı çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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-Hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda
-Birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı
-Yasin Börü'nün katledildiği 6-7 Ekim olayları gibi dosyalarda, ismi ilk sıralarda

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HDP'lilere teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti; "HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın tamamı son seçimlerde CHP'ye oy verdiler demek gerçekçi değil ama oy verenlere yürekten teşekkür ederim. Bir siyasi parti bütün vatandaşların oyuna taliptir. Bu süreç içinde CHP'li adayların desteklenmesi bizi mutlu eder. 6,5 milyon vatandaş HDP'ye oy vermiş, 6,5 milyon vatandaşı terörist mi ilan edeceğiz? Akıl alır mı bunu? İnsanları suçlayarak değil, insanları kucaklayarak siyaseti saygın kılmalıyız benim temel hedefim bu."

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