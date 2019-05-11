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İSTANBUL

CHP mescide izin vermedi

CHP, Kadıköy Belediyesi’ne ait kurumlarda mescide izin vermiyor. AK Partili Meclis üyeleri 2014-2019 arasında Evlendirme Dairesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi’ne ait ek binalarda mescit olmadığını belirterek 7 kez önerge sundu. Ancak CHP yönetimi adım atmadı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Kozyatağı Kültür Merkezi
Kozyatağı Kültür Merkezi

CHP'li belediyelerin din ve vicdan hürriyeti konusundaki 'olağanüstü hassasiyetini' Kadıköy Belediyesi çok iyi özetliyor.

30 yıldır CHP'nin yönettiği Kadıköy'de belediyeye bağlı belli başlı kurumlarda bir tek mescid bulunmuyor. Kadıköy Evlendirme Dairesi, Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Kadıköy Belediyesi'ne ait ek binaların hiçbirinde mescid yok. Kadıköy Belediye Meclisi'nde görev yapan AK Parti'li meclis üyeleri 2014-2019 yılları arasında bu konunun çözümü için 4 kez sözlü, 3 defa da yazılı önerge sundu.

Önergelerde, 'Kadıköylülerin Anayasal hakları olan din ve vicdan hürriyetleri gereği özgürce ibadet edebilmeleri için' çeşitli binaların içerisine mescid açılması istendi. Ancak CHP yönetimi, bu teklifler karşısında hiçbir adım atmadı.

AK Parti’li eski Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi Ömer Şahan, hizmet binalarında mescid olmadığı için ibadethane açmak amacıyla Kadıköy Belediye Meclisi'ne defalarca önerge verdiklerini, ancak 5 yıldır hiçbir adım atılmadığını anlattı. Şahan, "Talepler her defasında reddedildi. Tüm ısrar ve çabalarımıza rağmen talep ettiğimiz noktalara mescid yapılmadı. Vatandaşın ibadet hakkını kısıtlamaya çalışıyorlar" diye konuştu.

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