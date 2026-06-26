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CHP'de 5 ismin ihraç itirazına ret

CHP'de 5 ismin ihraç itirazına ret

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0026/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Mahir Polat
Mahir Polat

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), ihraç talebiyle disipline sevk edilen dört eski il başkanı ile Mezitli Belediye Başkanı'nın tedbir kararlarının kaldırılması yönündeki itirazlarını reddetti. CHP YDK, dün Mahir Polat başkanlığında Genel Merkez'de toplandı. YDK, ihraç istemiyle disipline sevk edilen eski Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, eski Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, eski İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in tedbir kararlarının kaldırılması yönündeki itirazlarını görüştü. İtirazlar 3'e karşı 10 oyla reddedildi. İtirazı reddedilen, haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında, 13 Temmuz'daki YDK toplantısında nihai kararın verilmesi bekleniyor.

KİMLERİN İHRACI İSTENMİŞTİ

Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK'nın bugüne kadar ihraç istemiyle YDK'ya sevk ettiği isimler arasında CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut da bulunuyor. Disipline sevk edilenler arasında ayrıca Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de yer alıyor. Günaydın hakkındaki tedbir kararı ise YDK tarafından kaldırılmıştı. 9 milletvekili haftaya YDK'ya savunmalarını sunacak.


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