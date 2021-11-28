Gündem CHPde adaylık yarışı kızıştı Kılıçdaroğluna aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması
POLİTİKA

CHP'de adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğlu'na aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması

Her fırsatta erken seçim talebini dile getiren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken, belediye başkanlarına kapıyı kapatarak kendisine adaylık yolu çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki imaj çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Partililer tarafından servis edilen son fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun ucu kapalı bir kalemle bir şeyler yazmaya çalıştığı görülürken, yanındaki gazetenin tarihinin ise haziran olması dikkatlerden kaçmadı.

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Haber Merkezi Diğer
CHPde adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğluna aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya servis edilen haziran ayında çekilmiş görüntüsü.

İktidarın her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulamasına rağmen, erken seçim konusunda ısrarcı olan muhalefette, adaylık yarışı hız kazandı.

Geçtiğimiz günlerde adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'nu işaret etmesi sonrası imaj çalışmalarını hızlandırdı.

CHP'deki üst düzey isimler, Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde her fırsatta ortak görüş bildiriyor.

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Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı reklam ajansı; CHP liderini insanlara samimi gösterebilmek için farklı videolar ve fotoğraflar servis ediyor.

Buna son örnek ise, Kılıçdaroğlu'nun uçakta çekilen bir fotoğrafı oldu. Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraf yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

UCU KAPALI KALEMLE YAZIYOR

Fotoğraftaki iki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı. Ajansı, Kılıçdaroğlu'nun bir şeyler yazdığını göstermek istedi ancak elindeki kalemin ucu dahi kapalıydı.

GÖRÜNTÜ AYLAR ÖNCESİNDEN

Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun maskesinin altında yer alan Sözcü gazetesinin manşetinin ise 3 Haziran 2021 tarihli olduğu görüldü.

Eski fotoğrafın son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulması ise, yeni bir imaj çalışması olarak nitelendirildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığına aday olmalarını istemediğini söyledi.

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