CHP'de adaylık yarışı kızıştı: Kılıçdaroğlu'na aylar öncesinden çekilen fotoğrafla imaj çalışması

İktidarın her fırsatta seçimlerin zamanında yapılacağını vurgulamasına rağmen, erken seçim konusunda ısrarcı olan muhalefette, adaylık yarışı hız kazandı.

Geçtiğimiz günlerde adaylık için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a "Belediyeleri kaybedemeyiz" diyerek kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İmamoğlu'nu işaret etmesi sonrası imaj çalışmalarını hızlandırdı.

CHP'deki üst düzey isimler, Kılıçdaroğlu'nun aday olması yönünde her fırsatta ortak görüş bildiriyor.

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Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı reklam ajansı; CHP liderini insanlara samimi gösterebilmek için farklı videolar ve fotoğraflar servis ediyor.

Buna son örnek ise, Kılıçdaroğlu'nun uçakta çekilen bir fotoğrafı oldu. Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraf yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

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UCU KAPALI KALEMLE YAZIYOR

Fotoğraftaki iki ayrıntı ise dikkatlerden kaçmadı. Ajansı, Kılıçdaroğlu'nun bir şeyler yazdığını göstermek istedi ancak elindeki kalemin ucu dahi kapalıydı.

GÖRÜNTÜ AYLAR ÖNCESİNDEN

Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun maskesinin altında yer alan Sözcü gazetesinin manşetinin ise 3 Haziran 2021 tarihli olduğu görüldü.

Eski fotoğrafın son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulması ise, yeni bir imaj çalışması olarak nitelendirildi.

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