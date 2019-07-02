CHP’de LGBT rezaleti!

Çanakkale Belediyesi ve Edirne Belediyesinin Twitter hesabından yapılan skandal paylaşımlar.

Seçim sonrası öncesi oylarını alabilmek için eşcinsel dernekleri ile hizmet mutabakatları imzalayan CHP’li belediyeler, ittifakı seçim sonrasına da taşıdı. CHP’li belediyeler, LGBT’lilerin sözde “Onur Haftası”nı kutlama yarışına girdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki CHP’li belediyeler, ‘LGBT Onur Haftası’ için eşcinselliği özendiren mesajlar yayımladı.

SENEYE BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Geçmişte eşcinsel temsilcilerini makamında ağırlayarak boy boy pozlar veren CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, LGBT için ilk mesaj yayınlayanlardan oldu. Soyer, “Önümüzdeki senelerde birlikte yürümek dileğiyle. LGBT+ Onur Haftası kutlu olsun. #ÇokSesÇokRenkÇokNefes #Pride2019” ifadelerini sosyal medyadan paylaştı.

33 BELEDİYEDEN MESAJ

CHP’li 33 belediye peşpeşe LGBT için mesajlar yayınladı. Sözde eşcinsel haftası için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Şişli, Kadıköy, Maltepe, Fethiye, Hopa, Odunpazarı, Kemalpaşa, Germencik, Datça, Borçka, Beşiktaş, Çanakkale, Kuşadası, Edremit, Nilüfer, Fındıklı, Bandırma, Edirne, Kartal, Burhaniye, Bodrum, Didim, Ataşehir, Foça, Tarsus, Konak, Çiğli, Avcılar, Çukurova belediyeleri skandal tebrik mesajları yayınladı.

TAŞ’TAN DA KUTLAMA

Aynı şekilde mesaj yayınlayan Kırklareli Belediyesi’nin başkanının da eski CHP’li milletvekili Mehmet Siyam Kesimoğlu olması dikkat çekti. 23 Haziran seçimleri öncesinde ‘eşcinsel meclisi’ kurmayı vaat eden CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş ise, LGBT’nin sembolü olan gökkuşağı şeklinde bayrağı kullanarak sosyal medyadan özel bir mesaj yayınladı.

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AK PARTİ BELEDİYELERİ KARŞI GÜNDEM OLUŞTURDU

CHP’li belediyelerin eşcinsel yanlısı mesajlarında kullandıkları #Pride2019 etiketi Twitter’da gündem oldu. Ancak buna birçok kesim de tepki gösterdi. AK Parti ve MHP’li belediyeler de resmi hesapları üzerinden #AilemizHerŞeyimiz etiketiyle karşı gündem oluşturdu. #AilemizHerŞeyimiz etiketi kısa sürede gündemin il sırasında yer alırken etikete 100 binden fazla twit atılması dikkat çekti.