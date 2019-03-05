CHP’den HDP itirafı

CHP-İYİ Parti’nin HDP ile ittifakı daha da genişledi. Millet İttifakı’nın CHP’li Seyhan Belediye Başkan adayı Akay, ittifakta HDP’nin de olduğunu itiraf etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifakı ısrarla inkar etse de Millet İttifakı’nın CHP’li Seyhan Belediye Başkan adayı Akif Kemal Akay, ittifakta HDP’nin de olduğunu söyledi. Akay, “Bu seçim çalışmalarında tüm Adana’yı gezdiğimizde şunu görüyoruz. Bizler bu seçime bir ittifakla başladık. Bu ittifak iki seçimde de kendini göstermiş ve oldukça başarılı sonuçlar elde etmiştir. Şimdi bu seçimde çok daha net bir şeyi görüyoruz.

Artık Millet İttifakı’nın ötesinde bir Adana ittifakı görüyoruz. Bu ittifakta sadece CHP, İYİ Parti yok; bu ittifakta HDP de var” dedi. Öte yandan, HDP son seçimde 44 bin oy aldığı Muğla’daki adaylarını da CHP lehine çekti.