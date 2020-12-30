Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde, üzerinde "Maskesiz gülümse, Mesafeden kurtul" sloganı yazılı şekilde Türkiye'ye gelmişti.

KORONAVİRÜS Çin’den gelen aşılar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilaç deposuna getirildi

Bu gelişmenin ardından video mesaj yayımlayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Çin aşısının Türkçe olarak paketlenmesini eleştirdi.

OYNAT 01:01 CHP'li Adıgüzel: Çin aşısı neden Türkçe paketleniyor başka ülkelere mi satacaksınız yandaşlara peşkeş mi çekeceksiniz? CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, koronavirüse karşı Türkiye'ye getirilen aşıların Türkçe paketlere konmasına ilginç bir eleştiri getirdi. Adıgüzel, “Çin aşısı neden Türkiye'de paketlenmiş gibi numaralandırılıyor. Üçüncü dünya ülkelerine bazı yerli yandaşlar üzerinden ticareti mi planlanmaktadır. Yoksa aşı bazı firmalar üzerinden alınarak birilerine rant mı devşirilmek mi istenmektedir” dedi. BiP'te paylaş

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50 milyon doz aşı için yeniden paketleme ve kare kodlama yapılacağını söyleyen Adıgüzel, “İlaçlarda yeniden paketleme yapılabilir bu doğru ancak aşı çok hassas bir ilaç farklı bir süreçten geçiyor. Çin aşısı neden Türkiye'de paketlenmiş gibi numaralandırılıyor. Acaba üçüncü dünya ülkelerine bazı yerli yandaşlar üzerinden ticareti mi planlanmaktadır. Yoksa aşı bazı firmalar üzerinden alınarak birilerine rant mı devşirilmek mi istenmektedir?” dedi.

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