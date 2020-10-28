CHP'li Altay'dan Charlie Hebdo'ya tepki: Karikatürler aşağılık ötesi, kimse Cumhurbaşkanı’na hakaret edemez

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir kapak yayımlamıştı. Derginin kapağında yer alan hakaret içerikli görsel, Türkiye'nin tepkisine neden olurken, konuya ilişkin açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da sert sözlerle Charlie Hebdo'ya eleştirilerde bulundu.

GÜNDEM Charlie Hebdo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine Türkiye'den sert tepki

"Kimse Cumhurbaşkanı’na hakaret edemez"

TBMM'de bir konuşma yapan Altay, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Türkiye’yiz. Bizim içeride tartışmalarımız, müzakerelerimiz olur. Biz dışarı döndüğümüz zaman Türkiye’yi bir bütün olarak görürüz. Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne, aziz milletimize ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na ayar veremez, had bildiremez, hakaret edemez, ettirmeyiz, kabul etmeyiz. En yüksek refleksi parlamento ve meşru zeminlerde gösteririz. Kimsenin, hiçbir ülkenin, hiçbir devlet başkanının, hiçbir medya organının İslam dinine ve onun yüce peygamberine veya başka dinlere ve peygamberlere hakaret etme küstahlığı olamaz.

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"Karikatürler edepsizliktir, aşağılık ötesidir"

İslam’da reform Macron’un işi değildir, İslam’da reform talebinin Macron gibi bir isimden gelmesi densizliktir, aymazlıktır, hadsizliktir. Karikatür de olsa kutsala, insanların kişilik haklarına saldırıyı düşünce özgürlüğü olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyunda gündeme gelen Peygamberimizle ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile ilgili karikatürler edepsizliktir, aşağılık ötesidir."