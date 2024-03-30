|
Gündem

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin niye battığı belli oldu: İhalelerin yüzde 91'i adrese teslim

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Denetim Raporları, Başkan Mansur Yavaş’ın iddia ettiği şeffaf belediyecilik anlayışının gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Yavaş’ın canlı yayınlanan ihalelerle oluşturduğu iyi niyetli imaj, rakamların diliyle oluşturduğu şeffaflık algısı denetim raporlarıyla yerle bir oldu. Denetim raporuna göre 2023 yılında yapılan ihalelerin yüzde 91’i doğrudan temin şekilde adrese teslim yapıldı. Öte yandan 2021 ve 2022 yıllarına ait raporlarda da durumun bundan farklı olmadığı tespit edildi.

12:59 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 13:03 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihalelerin canlı yayınlanacağını söylemiş hatta bazı ihaleleri canlı olarak yayınlayarak iyi bir göz boyamaya yapmıştı. Seçim süreci döneminde ise 4 bin ihaleyi canlı yayınladıklarını da bir propaganda aracı olarak kullanmıştı. Ancak Yavaş’ın 4 buçuk yıllık ihale karnesi söylediğinin tam tersini yaptığını ortaya çıkardı. “64 yaşındayım, bu yaşıma kadar haram yemedim. Bu yaştan sonra haram yemeye de yedirmeye de niyetim yok" diyen Yavaş’ın özellikle 2023 yılında gerçekleştirilen 2 bin 210 ihale içinde sadece 202’sini açık ihale olarak yaptığı ve geri kalan ezici çoğunluğun doğrudan temin yöntemiyle, yani adeta ‘kapalı kapılar ardında’ adrese teslim edildiği belirlendi. 2023 yılında tam 12 Milyar TL’lik bir kaynak yönetiminin, kamunun gözünden uzakta gerçekleştiği anlamına geliyor.

2023 yılında yüzde 91 doğrudan temin

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre: 2023 yılında yapılan 2 bin 210 ihalenin yalnızca 202 tanesi açık ihale olarak yapıldı. Böylece yapılan ihalelerin yüzde 91’i doğrudan temin usulü ile gerçekleştirilmiş oldu. Rakam olarak 2023 yılında 12 Milyar TL üzerinde adrese teslim ihale gerçekleştirildiği tespit edildi. Dürüstlük ve şeffaflık algını oldukça başarılı yöneten Mansur Yavaş’ın, “Yemedi, yedirmedi' desinler, 'Çalmadı, çaldırmadı' desinler bana yeter. Sokağa çıkınca, rahat rahat, başım dik gezmek istiyorum.” sözleri de akıllara geldi.

2021 ve 2023 yıllarında yapılan ihaleler

Ankaralılara şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiğini iddia eden ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın,
“Benim herhangi bir yakınım, tanıdığım usulsüz olarak ihale alamaz belediyenin önünden dahi geçemez.”
sözleri halen tazeliğini korurken, 2021 yılında Mal ve Hizmet Alımlarının yüzde 71,84’ünün de “Doğrudan Temin Yöntemi” ile gerçekleştiği de tespit edildi. 2022 yılında ise Yavaş’ın yaptığı ihalelerin yüzde 76’sı 2022 yılı itibariyle “adrese teslim ihaleler” olarak kayıtlara geçti.

Tüm rakamların ortalaması: Yüzde 80,66

Yavaş’ın diğer bir cümlesi ise, “Hangi dönemde olursa olsun yetimin malını yedirmeyeceğiz bu konuda kararlıyız.” ifadeleri idi ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi 2020-2021- 2022 ve 2023 Mali Yılı Denetim Komisyonu verilerine göre, Yavaş’ın “adrese teslim” yani doğrudan temin yoluyla yaptığı ihalelerin ortalaması yüzde 80,66 olarak belirlendi.

Sayıştay raporları ve Yavaş'ın ihale oyunları

Mansur Yavaş’ın ABB meclis toplantısında kendi grubuna dönerek,
“Benim herhangi bir yakınım, tanıdığım usulsüz olarak ihale alırsa ve susarsanız sizi suçlarım Mansur Yavaş’ın en ufak bir yakını belediyenin önünden dahi geçemez.”
şeklinde konuşmuştu. 2022 Sayıştay raporlarına göre, şeffaflık ve hesap verilebilirlik vaadiyle yola çıkan Yavaş’ın, ihaleleri EKAP’a yüklemek yerine vatandaşın gözünden sakladığı ortaya çıktı. Mevzuata göre, doğrudan temin yoluyla yapılan alımların EKAP üzerinden kayıt altına alınması zorunlu iken, bu adımların atılmaması ciddi bir kontrol riski oluşturuyor.
Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi;
“Doğrudan temin yoluyla yapılan alımların, takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinden kayıt altına alınması gerekir. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımların mevzuatın öngördüğü şekilde elektronik olarak EKAP üzerinden Kamu İhale Kurumuna bildirilmemesinin kontrol riski oluşturacağı değerlendirilmektedir.”

Yavaş'ın kara propagandası elinde patladı: Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olmadığı belgelerle ispatlandı

Mal varlığını açıklayan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altonok’un hakkında mesnetsiz, hiçbir resmi evrak ve belgeye dayanmayan Antalya'da 600 dairesi daha olduğunu iddialarını bir TV kanalında Gazeteci Murat Ağırel, gündeme getirmişti. Bunu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ardı arkası olmayan iftira ve yalan niteliğindeki bu haberi, kara propaganda malzemesi olarak kullanıp her defasında Altınok’un Antalya’da 600 dairesi olduğu yalanını seçim meydanlarında sürdürmeye kalktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı'na ait, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un, Antalya’da üzerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul olmadığını gösteren resmi belgeler ortaya çıktı.

Ankara adayı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş'ın son 5 yıllık karnesi: 363 milyar nereye gitti?

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un Büyükşehir, EGO ve ASKİ’nin 5 yıllık toplam bütçelerinin 25’te 1’i kadarlık bütçe ile Keçiören’de Büyükşehir’den daha fazla hizmet ürettiğini ortaya çıkardı. İki adayın çalışmalarının yer aldığı son 5 yıllık karne CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hezimetini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhur İttifakı AK Parti adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin 15 milyar lira bütçesiyle 5 yılda 40 park, 66 park tadilatı, 5 kapalı pazaryeri, 4 spor salonu, 8 kütüphane, 5 kreş, 34 halı saha yaptırırken CHP adayı Mansur Yavaş ise ABB’nin 363 milyar lira bütçesiyle 5 yılda sadece 18 park ve 1 kreş yaptırabildi. Turgut Altınok’un bütçesinin 25 katına sahip olan Mansur Yavaş, 5 yıllık dönemde 1 tane bile pazaryeri, spor salonu, halı saha ve kütüphane yaptırmaması Mansur Yavaş'ın güncelleştirilmiş dolar kuru üzerinden 363 milyar TL’ye karşılık gelen dev bütçeyi nereye harcadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.



#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#CHP
#Mansur Yavaş
#ihale
9 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
EYT ile emeklilik müjdesini verdi: 1 milyon kişi daha emekli olabilir! SGK uzmanından dikkat çeken açıklama...