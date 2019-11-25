CHP’li Aygün’ün kadrolaşma yalanına Hayra Davet Vakfından cevap: Hukuki haklarımızı kullanacağız

Hayra Davet Vakfı, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un yalan iddialarının hedefi oldu. Aygun'un, vakfın kritik sanayi kurumlarında örgütleştiği yalanına ilişkin Hayra Davet Vakfın'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada olayın hukuki boyuta taşınacağı belirtildi.

Söz konusu açıklama şöyle,

Kamuoyuna Duyuru:

Hayra Davet Vakfı aleyhine ortaya atılan gerçeklere tamamen ters, asılsız ve kasıtlı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilenmesi için açıklama yapma gereği görüyoruz.

Milletimizin kadim değerlerini önceleyerek insanlığa hizmet etmek amacıyla bir grup idealist tarafından kurulan Hayra Davet Vakfı, kuruluş senedinde belirlediği misyon doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak faaliyet gösteren, herkese açık ve şeffaf bir kuruluştur. Kurucuları ve mensupları arasında toplumun her kesiminden gönüllüler ve yardımseverler yer almaktadır.

Vakfımızın adını kullanarak Türkiye’nin en başarılı kuruluşlarına karşı kara propaganda yapılmasını esefle karşılıyor; bu karalama kampanyasının kimlerin işine yarayacağını milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

Bu çerçevede vakfımıza dair yapılan bu açıklamalar, son derece talihsiz ve kötü niyetli olup gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur. İftiraya varan bu açıklamayı yapanlara ve yayanlara karşı hukukî haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz.