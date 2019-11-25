Gündem CHPli Aygünün kadrolaşma yalanına Hayra Davet Vakfından cevap Hukuki haklarımızı kullanacağız
İSTANBUL

CHP’li Aygün’ün kadrolaşma yalanına Hayra Davet Vakfından cevap: Hukuki haklarımızı kullanacağız

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Hayra Davet Vakfı'nın kritik sanayi kurumlarında örgütleştiği yalanını ortaya atmıştı. Hayra Davet Vakfı, konuya ilişkin açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, "Vakfımızın adını kullanarak Türkiye’nin en başarılı kuruluşlarına karşı kara propaganda yapılmasını esefle karşılıyoruz. İftiraya varan bu açıklamayı yapanlara ve yayanlara karşı hukukî haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlhami Özcan Aygun
İlhami Özcan Aygun

Hayra Davet Vakfı, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'un yalan iddialarının hedefi oldu. Aygun'un, vakfın kritik sanayi kurumlarında örgütleştiği yalanına ilişkin Hayra Davet Vakfın'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada olayın hukuki boyuta taşınacağı belirtildi.

Söz konusu açıklama şöyle,

Kamuoyuna Duyuru:

Hayra Davet Vakfı aleyhine ortaya atılan gerçeklere tamamen ters, asılsız ve kasıtlı iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilenmesi için açıklama yapma gereği görüyoruz.

Milletimizin kadim değerlerini önceleyerek insanlığa hizmet etmek amacıyla bir grup idealist tarafından kurulan Hayra Davet Vakfı, kuruluş senedinde belirlediği misyon doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak faaliyet gösteren, herkese açık ve şeffaf bir kuruluştur. Kurucuları ve mensupları arasında toplumun her kesiminden gönüllüler ve yardımseverler yer almaktadır.

Vakfımızın adını kullanarak Türkiye’nin en başarılı kuruluşlarına karşı kara propaganda yapılmasını esefle karşılıyor; bu karalama kampanyasının kimlerin işine yarayacağını milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

Bu çerçevede vakfımıza dair yapılan bu açıklamalar, son derece talihsiz ve kötü niyetli olup gerçeklerle uzaktan yakından alakası yoktur. İftiraya varan bu açıklamayı yapanlara ve yayanlara karşı hukukî haklarımızı kullanacağımızı belirtiriz.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu
HAYAT
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine hak kazananlar belli oldu
Felaket önlendi

Felaket önlendi

Şırnak'ta son dönemlerin en büyük patlayıcısı yakalandı.
Hazırlık aşamasında imha

Hazırlık aşamasında imha

​TSK ve MİT'ten ortak nokta operasyonu.
Yüz milyonlarca Müslüman sizinledir

Yüz milyonlarca
Müslüman sizinledir

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin mesajı.
Motorinde indirim

Motorinde indirim

Bu geceden itibaren geçerli olacak.
Ödüller <br>sahiplerini buldu

Ödüller
sahiplerini buldu

​Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı.
Halid bin Velid <br>adı ile anılacak

Halid bin Velid
adı ile anılacak

Erdoğan, Türk askeri birliğini ziyaretinde konuştu.

Özür dilemeliler

Özür dilemeliler

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

O sokak ve caddelere bıraktılar

O sokak ve caddelere bıraktılar

​Kadın cinayetlerine 'dijital karanfille' dikkati çekiyorlar.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

CHP'den 'Beştepe'deki CHP'li açıklaması

​"Partide çete arayanlara gerekli cevap verilecek".
Ankara'da ilk S-400 testi

Ankara'da ilk S-400 testi

​MSB'den Ankara'daki F-16 uçuşları ile ilgili ilk açıklama.
Az para <br>çok iş

Az para
çok iş

​Lider Sivaspor'da futbolcuların maaşları şaşırttı.
O hırsız yakalandı

O hırsız yakalandı

22 yaşında kansere yenik düşen Kaan'ın hatıralarını çalmıştı.
Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Bu ayıbı el birliğiyle sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddete karşı mesaj.
Satır darbelerine<br> 44 gün dayanabildi

Satır darbelerine
44 gün dayanabildi

​Boşandığı eşi tarafından satırla öldürülen kadının annesinin feryadı yürek dağladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.