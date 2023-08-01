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CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu'nun aykırı tavrı parti tabanını yüzde 90 oranında Kılıçdaroğlu’nun arkasına kilitledi

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aykırı tavırlarının parti tabanında rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun zoom toplantısına ve CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına değinen Yarkadaş, "Parti tabanını yüzde 90 oranında Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına kilitlendi" diye konuştu.

00:36 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun 'bağımsız' tavrının parti tabanını Kılıçdaroğlu'na yönlendirdiğini söyledi.

CHP'li Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun 'bağımsız' tavrının parti tabanını Kılıçdaroğlu'na yönlendirdiğini söyledi.

Seçim yenilgisi sonrası kendi partisinin mensupları tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp, "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP liderine karşı 'değişim' isyanı başlattı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanlığı’ndan indirme planlarının konuşulduğu toplantıda, parti yönetiminden uzaklaştırılanların yanı sıra CHP liderine en yakın isimlerin de aralarında bulunduğu isimlerle görüştü. Darbe toplantısı gibi tertiplenen gizli zirve, Değişim Gerçeği adlı YouTube kanalından sızdırıldı. Bu görüşmelerin görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı ve partideki kavgalar daha da alevlendi.

Kılıçdaroğlu'na karşı değişim operasyonu

Kılıçdaroğlu'na karşı değişim çağrısı yapanlar arasına CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet eden Sav,
"Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız.
" diye konuştu.

İmamoğlu, bugün de CHP'nin önde gelen isimleriyle bu kez gizli olmayan bir yemekte buluştu. Yemekte, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da yer aldı. Sav'ın da önümüzdeki günlerde fiilen bu kadroya katılacağı iddia edildi.

"İmamoğlu'nun aykırı tavrı parti tabanını yüzde 90 oranında Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına kilitledi"

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun aykırı tavırlarının parti tabanında rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun zoom toplantısına ve CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına değinen Yarkadaş,
"Parti tabanını yüzde 90 oranında Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına kilitlendi"
diye konuştu.

"CHP tabanı Ekrem Bey'in bağımsız gibi davranma durumundan çok rahatsız"

Yarkadaş açıklamasında şunları söyledi:

"CHP tabanı Ekrem Bey'in bağımsız gibi davranma durumundan çok rahatsız ve şunu söyleyeyim özellikle Zoom toplantısından sonra, hem de değişim meselesinin arkasından Önder Sav’ın çıkması parti tabanını yüzde 90 oranında Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına kilitledi."


#Ekrem İmamoğlu
#Barış Yarkadaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
42 dakika önce
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