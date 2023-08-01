CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu'nun aykırı tavrı parti tabanını yüzde 90 oranında Kılıçdaroğlu’nun arkasına kilitledi

"Ben CHP'nin hırpalanmasını, yaralanmasını istemem. Sayın Kılıçdaroğlu 3 yıldan fazla görev yapamayacağı için, yapılması gereken Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi, Parti Meclisi'nin genel başkan yardımcılarından birini seçerek 45 gün içinde genel kurula gitmesi gerekir. Hukuk dolanılarak siyaset olmaz. Hukuk neyse onun çerçevesinde olmak durumundayız.