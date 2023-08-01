CHP'li Barış Yarkadaş: İmamoğlu'nun aykırı tavrı parti tabanını yüzde 90 oranında Kılıçdaroğlu’nun arkasına kilitledi

CHP'li Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun 'bağımsız' tavrının parti tabanını Kılıçdaroğlu'na yönlendirdiğini söyledi.
Seçim yenilgisi sonrası kendi partisinin mensupları tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp, "Koltuğu bırakmıyorum" mesajı verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP liderine karşı 'değişim' isyanı başlattı. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanlığı’ndan indirme planlarının konuşulduğu toplantıda, parti yönetiminden uzaklaştırılanların yanı sıra CHP liderine en yakın isimlerin de aralarında bulunduğu isimlerle görüştü. Darbe toplantısı gibi tertiplenen gizli zirve, Değişim Gerçeği adlı YouTube kanalından sızdırıldı. Bu görüşmelerin görüntüleri sosyal medyaya sızdırıldı ve partideki kavgalar daha da alevlendi.
Kılıçdaroğlu'na karşı değişim operasyonu
İmamoğlu, bugün de CHP'nin önde gelen isimleriyle bu kez gizli olmayan bir yemekte buluştu. Yemekte, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen ve SHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın da yer aldı. Sav'ın da önümüzdeki günlerde fiilen bu kadroya katılacağı iddia edildi.
"İmamoğlu'nun aykırı tavrı parti tabanını yüzde 90 oranında Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasına kilitledi"
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu'nun aykırı tavırlarının parti tabanında rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.
"CHP tabanı Ekrem Bey'in bağımsız gibi davranma durumundan çok rahatsız"
Yarkadaş açıklamasında şunları söyledi: