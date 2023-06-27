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CHP'li Barış Yarkadaş PKK elebaşına methiyeler düzen Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasından İYİ Parti'yi sorumlu tuttu

CHP'li Barış Yarkadaş, bebek katili Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Merdan Yanardağ'a sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yarkadaş, Yanardağ'ın gözaltına alınmasından İYİ Parti'yi sorumlu tuttu. Yarkadaş, "Davet edilse gidip ifade verecek olan Merdan Yanardağ'ı İYİ Parti'nin de kışkırtmasıyla gözaltına almak kabul edilemez. Bu yanlıştan umarım bir an önce dönülür." dedi.

09:52 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Barış Yarkadaş, Merdan Yanardağ'ın İYİ Parti'nin kışkırtmasıyla gözaltına alındığını savundu.

Barış Yarkadaş, Merdan Yanardağ'ın İYİ Parti'nin kışkırtmasıyla gözaltına alındığını savundu.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir"

Skandal sözlerinin ardından gözaltına alındı

Yanardağ'ın bu sözleri büyük tepki çekerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Yanardağ, geçtiğimiz gün gözaltına alındı.

Öcalan'a ilişkin skandal açıklamalar yapan Yanardağ'a CHP ve HDP'den destek gecikmezken CHP'li Barış Yarkadaş ilginç bir iddiada bulundu.

CHP'li Barış Yarkadaş: İYİ Parti kışkırttı

Twitter hesabından Yanardağ'a destek paylaşımı yapan Yarkadaş, gözaltı kararının İYİ Parti'nin kışkırtmasıyla alındığını iddia etti. Yarkadaş, şunları söyledi:

"Davet edilse gidip ifade verecek olan Merdan Yanardağ'ı İYİ Parti'nin de kışkırtmasıyla gözaltına almak kabul edilemez. Bu yanlıştan umarım bir an önce dönülür."



#Barış Yarkadaş
#Merdan Yanardağ
#CHP
#İYİ Parti
#Tele 1
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