CHP'li Barış Yarkadaş PKK elebaşına methiyeler düzen Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasından İYİ Parti'yi sorumlu tuttu

Barış Yarkadaş, Merdan Yanardağ'ın İYİ Parti'nin kışkırtmasıyla gözaltına alındığını savundu.
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadelere yer verdi. Bebek katilini 'filozof' ilan eden Yanardağ, serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şunları söyledi:
Skandal sözlerinin ardından gözaltına alındı
Yanardağ'ın bu sözleri büyük tepki çekerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Yanardağ, geçtiğimiz gün gözaltına alındı.
Öcalan'a ilişkin skandal açıklamalar yapan Yanardağ'a CHP ve HDP'den destek gecikmezken CHP'li Barış Yarkadaş ilginç bir iddiada bulundu.
CHP'li Barış Yarkadaş: İYİ Parti kışkırttı
Twitter hesabından Yanardağ'a destek paylaşımı yapan Yarkadaş, gözaltı kararının İYİ Parti'nin kışkırtmasıyla alındığını iddia etti. Yarkadaş, şunları söyledi: