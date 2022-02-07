Gündem CHPli başkanın elektrik yalanı mahkemeye taşınıyor Yalvaç Kaymakamlığından suç duyurusu
ISPARTA

CHP'li başkanın 'elektrik' yalanı mahkemeye taşınıyor: Yalvaç Kaymakamlığından suç duyurusu

Isparta'da, 5 Şubat'ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı için "Elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğunu" öne süren CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Yalvaç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşın elektriğinin kesik olmadığı ve engelli maaşı alması sebebiyle elektrik tüketim desteğinden de faydalandığı vurgulandı.

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Haber Merkezi AA
CHPli başkanın elektrik yalanı mahkemeye taşınıyor: Yalvaç Kaymakamlığından suç duyurusu
CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşadığı ikametinde ölü bulunan Ramazan Nazlı isimli kişinin, kent genelinde yaşanan elektrik arızası nedeniyle ısınma ihtiyacını gideremediği için öldüğü iddia edilmişti. Vatandaşın evindeki elektrik akımının faal olduğu ve solunum yetmezliğine bağlı kalp durması sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Başta muhalefet kanadının propaganda malzemesi haline getirdiği olay sonrası Yalvaç Kaymakamlığı da bir adım attı.

CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı
CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı

CHP'Lİ BAŞKAN İÇİN SUÇ DUYURUSU

5 Şubat'ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı ile ilgili yerel bir gazeteye, "Nazlı'nın elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu" yönünde açıklama yaptığı kaydedilen CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

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İnceleme sonucu Nazlı'nın elektriğinin kesik olmadığı, engelli maaşı alması sebebiyle elektrik tüketim desteğinden faydalandığının tespit edildiği dilekçede aktarıldı.

Nazlı'nın ayrıca Yalvaç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yardım başvurusunda bulunmadığı belirtilen dilekçede, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında aylık 1000 lira nakdi yardım aldığı da kaydedildi.

Dilekçede CHP Yalvaç İlçe Başkanı Arı'nın beyanlarının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunu oluşturduğu, bu nedenle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin yapılması gerektiği belirtildi.

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