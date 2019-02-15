CHP’li belediyeler batakta

31 Mart yerel seçimleri öncesi 12 maddelik vaadlerini sıralayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını açıkladı ama durum hiç de göründüğü gibi değil! Kılıçdaroğlu, bol keseden vaadler sıralarken CHP’li belediyelerin mali tablosu bu vaaliraerin reel karşılığı olmadığını ortaya koydu. İstanbul’daki 14 CHP’li belediyenin toplam borcu 5 milyar 944 milyon lirayı aştı.

İLGEZDİ BATIRDI

Adı yolsuzlukla anılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında görevinden alınan Battal İlgezdi’nin yönetimindeki Ataşehir Belediyesi borçlular listesinde ön sıralarda. 2018 bütçesi 550 milyon lira olan belediyenin toplam borcu 358 milyon lirayı geçti.

Ali Kılıç

Akrabaları son 4 yılda aniden zenginleşen Ali Kılıç’ın başkan olduğu Maltepe’de de tablo kötü. Ali Kılıç, 2014 yılında borçsuz olarak teslim aldığı belediyeyi 550 milyon borçlu hale getirdi. Son 3 aydır çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanan, yemeklerini kesen Kartal Belediyesi 460 milyon lira ile borçlular listesindeki yerini aldı.

REKOR BAKIRKÖY'DE

Bülent Kerimoğlu

CHP’nin kale olarak gördüğü Şişli de borç batağında. Sık sık maaşlarını alamayan işçilerin eylemlerine sahne olan Şişli’nin borcu 681 milyon lira. Borç rekoru, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi konuk olduğu evin sahibi olan Bülent Kerimoğlu’nun yönetimindeki Bakırköy Belediyesi. 2018 bütçesi 465 milyon 832 bin lira olan belediyenin tam 850 milyon lira borcu var.

REKLAM

BÜTÇENİN İKİ KATI

CHP’li Avcılar Belediyesi’nde de borç yönetilebilir olmaktan çıktı. 2018 yılı bütçesi 310 milyon lira olan belediyenin borcu bütçenin tam iki katından fazla. Belediyenin borcu 700 milyon lira oldu. Yıllık bütçesinin 2 katından fazla borcu olan yerlerden birisi de Adalar. 2018 bütçesi 42 milyon lira olan belediye 100 milyon lira borçlu. 61 milyon lira bütçesi olan Çatalça’nın borcu 70 milyon lira olurken, Silivri Belediyesi’nin 250 milyon lira borcu bulunuyor.

Başarılı başkanı gönderdi

Aykurt Nuhoğlu

CHP’li belediyeler arasında borçsuz tek belediye ise Kadıköy. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ‘başarısız’ bulduğu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yerine, HDP’ye yakınlığı ile bilinen Şerdil Odabaşı’nı aday gösterdi.

GÜNDEM Belediye battı ama o zenginleşti