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CHP'li belediyelerin 'Arapça' düşmanlığı sürüyor: Yalova'da da tabelaları sökmeye başladılar

Kilis ve Uşak'ın ardından CHP'ye geçen Yalova Belediyesi'nde de ilk icraat olarak kentteki Arapça tabelalar sökülmeye başlandı. Denetimler sürerken İngilizce tabelalara dokunulmaması ise dikkat çekti.

15:54 - 18/04/2024 Perşembe
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Yalova
Yalova

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyeler ilk iş olarak Arapça tabelalara yöneldi.


AK Parti'den CHP'ye geçen
Yalova
Belediyesi ilk icraatını gerçekleştirdi.

Arapça tabelalar indirildi


Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Arapça tabelalar ile ilgili aldığı kararı uygulamaya koydu.


Gürel, Arapça olan tabelaların kaldırılması yönünde zabıtalara talimat verdi.


İngilizce tabelalara dokunulmadı


Yalova Belediyesi'nin aldığı kararın ardından zabıta ekipleri, esnafı tek tek gezerek Arapça yazılan tabelaları indirdi.


Yapılan denetimlerde Arapça tabelalar ve posterler sökülürken, İngilizce olarak yazılan tabelalara dokunulmadığı da görüldü.


30 gün süre verildi


Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu.


Uşak ve Kilis'te de söküldü


CHP'li Yalova Belediyesi, Arapça tabelaların kaldırılmasını ilk uygulayan il değil.


Geçtiğimiz günlerde de Uşak ve Kilis'te de yapılan denetimler sonucu kentte bulunan Arapça tabelalar indirilmişti.


Burada da İngilizce tabelalara dokunulmadı


Burada yapılan denetimlerde de İngilizce tabelalara dokunulması dikkat çekmişti.


İş yerleri mühürlendi


Özellikle Uşak Belediyesi tabela kararının yanında yabancılara ait iş yerlerini de mühürledi.


Belediye Başkanı Özkan Yalım, mührün kırılıp kırılmadığıyla ilgili takibin "mutlaka" yapılmasını istedi.


Mührün kırılması durumunda savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.



Katil İsrail'in Gazze'de TRT Arapça ekibine saldırdığı anlar kameralara yansıdı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı. Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı. Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

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