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CHP'li Bozcaada Belediyesine 'çevre kirliliği' cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bozcaada Belediyesi'ne çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 1 milyon 161 bin lira ceza kesti.

09:06 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 09:08 - 28/07/2024 Pazar
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.


1 milyon 161 bin lira idari para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur.

Ceza ve adli süreç başlatıldı

Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır"





#Bozcaada Belediyesi
#çevre kirliliği
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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