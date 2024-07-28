CHP'li Bozcaada Belediyesine 'çevre kirliliği' cezası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu olan beş belediyeyi açıkladı. Tamamı partisinin yönetiminde olan belediyelere ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bahse konu belediyelerin AK Parti'den CHP’ye geçenler olduğunu öne sürdü. Özel'in iddialarını yalanlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu beş belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir." ifadelerini kullandı.