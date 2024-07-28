CHP'li Bozcaada Belediyesine 'çevre kirliliği' cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.
1 milyon 161 bin lira idari para cezası
1 milyon 161 bin lira idari para cezası
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur.
Ceza ve adli süreç başlatıldı
Ceza ve adli süreç başlatıldı
Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır"
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1 saat önce