Gündem CHPli Burdur Belediye Başkanı Ercengiz Tunç Soyer için belediyeye ait tesisi halkın kullanımına kapattı
BURDUR

CHP’li Burdur Belediye Başkanı Ercengiz Tunç Soyer için belediyeye ait tesisi halkın kullanımına kapattı

CHP’li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şehre davet ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için, belediyeye ait tesisi halkın kullanımına kapattı. Tesise girmek isteyenler içeriye alınmadı. Bir vatandaş çektiği videoyla tesise alınmadığı anları kayıt altına adlı.

Haber Merkezi Diğer
CHP’li Burdur Belediye Başkanı Ercengiz Tunç Soyer için belediyeye ait tesisi halkın kullanımına kapattı
CHP’li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonunu anlatması için Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in davet etmesi üzerine şehre geldi.

Tesis halkın kullanımına kapatıldı

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Soyer için vereceği ağırlama için belediyeye ait tesisi halkın kullanımına kapattı.

Tesise girmek isteyen vatandaşın çektiği video kaydından görüntü.
Tesise girmek isteyen vatandaşın çektiği video kaydından görüntü.

Tesise girmek isteyenler içeriye alınmadı. Kapıda bir kişinin uyarısıyla karşılaştı. Bir vatandaş çektiği video ile tesisin kapatılmasına tepki gösterdi.

"Kendi keyfi için kapatıyor"

Tesise girmek isterken kapatıldığını öğrenen vatandaş, çektiği video kaydında, Tunç Soyer'in ağırlanacak olmasını kast ederek "Onu ağırlamak için mi burayı kapatıyormuş? Burası belediyenin tesisi değil mi? Halkın tesisi yani. Halkın tesisini belediye başkanı kendi keyfi için kapatıyor" diyor.

CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşı'ndaki merkezde LGBT eğitimi veriyor
GÜNDEM
CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşı'ndaki merkezde LGBT eğitimi veriyor

CHP'li İzmir Belediyesi’ne bağlı çocuk atölyelerinde cinsiyetsizlik eğitimi
GÜNDEM
CHP'li İzmir Belediyesi’ne bağlı çocuk atölyelerinde cinsiyetsizlik eğitimi
Abone Ol Google News
Bu kez adresDiyarbakır

Bu kez adres
Diyarbakır

Stanttaki doktor 'Biontech var Sinovac var' diyerek aşıya davet etti.
Şifalı suyu duyan akın ediyor

Şifalı suyu
duyan akın ediyor

Bu sudan içen kötürümlerin yürüyerek ayrıldığına inanılıyor.
Tosuncuk için hesap vakti

Tosuncuk için
hesap vakti

Mehmet Aydın'ın ifadesi bu akşam alınacak: 60 sayfa soru hazırlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

​İlkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin yerleştirildiği okulları açıklandı.

İşte Temmuz 2021 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin maaşları.

Suriyeliler Öncüpınar'dan ülkelerine randevuyla geçiyorlar.

Fiyatlar 30 bin TL'ye<br>kadar çıkıyor

Fiyatlar 30 bin TL'ye
kadar çıkıyor

​İstanbul'da kurban satışları başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.