CHP’li Burdur Belediye Başkanı Ercengiz Tunç Soyer için belediyeye ait tesisi halkın kullanımına kapattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonunu anlatması için Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’in davet etmesi üzerine şehre geldi.

Tesis halkın kullanımına kapatıldı

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Soyer için vereceği ağırlama için belediyeye ait tesisi halkın kullanımına kapattı.

Tesise girmek isteyen vatandaşın çektiği video kaydından görüntü.

Tesise girmek isteyenler içeriye alınmadı. Kapıda bir kişinin uyarısıyla karşılaştı. Bir vatandaş çektiği video ile tesisin kapatılmasına tepki gösterdi.

"Kendi keyfi için kapatıyor"

Tesise girmek isterken kapatıldığını öğrenen vatandaş, çektiği video kaydında, Tunç Soyer'in ağırlanacak olmasını kast ederek "Onu ağırlamak için mi burayı kapatıyormuş? Burası belediyenin tesisi değil mi? Halkın tesisi yani. Halkın tesisini belediye başkanı kendi keyfi için kapatıyor" diyor.

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