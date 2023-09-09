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CHP'li Eren Erdem Ümit Özdağ'ın 'MİT' iddialarını yalanladı: Kılıçdaroğlu devlet terbiyesi olan bir lider

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda kendilerine vereceği koltukları açıklamıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Özdağ'ın 'MİT Başkanlığına Zafer Partisi'nin uygun göreceği birinin atanacağı' iddialarını yalanlayıp, "CHP Genel Başkanı devlet terbiyesi olan bir siyasi liderdir, MİT üzerinden pazarlık yapılmayacağını bilir." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
21:59 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
CHP'li Eren Erdem, Ümit Özdağ'ın 'MİT' iddialarının 'asılsız' olduğunu söyledi.

CHP'li Eren Erdem, Ümit Özdağ'ın 'MİT' iddialarının 'asılsız' olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyleyip MİT Başkanlığına da Zafer Partisi'nin uygun göreceği birinin atanacağını belirtmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, TV 100 canlı yayınında Özdağ'ın iddialarının asılsız olduğunu söyledi.



CHP'li Eren Erdem Ümit Özdağ'ın 'MİT' iddialarını yalanladı: Kılıçdaroğlu devlet terbiyesi olan bir lider

"Çok net söylüyorum, bir polemik yaratmak için söylemiyorum, bakanlıklar verilir bunlar yürütme organının unsurlarıdır.
" diyen Erdem,
"MİT bir devlet kurumudur. CHP Genel Başkanı devlet terbiyesi olan bir siyasi liderdir, MİT üzerinden pazarlık yapılmayacağını bilir.
" ifadelerini kullandı.


#Eren Erdem
#Ümit Özdağ
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Zafer Partisi
#Milli İstihbarat Teşkilatı
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