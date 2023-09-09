CHP'li Eren Erdem Ümit Özdağ'ın 'MİT' iddialarını yalanladı: Kılıçdaroğlu devlet terbiyesi olan bir lider

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyleyip MİT Başkanlığına da Zafer Partisi'nin uygun göreceği birinin atanacağını belirtmişti.