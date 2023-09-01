Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde makam ve mevki pazarlıklarını 'gizli' protokolle güvence altına aldığı ortaya çıkmıştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti. Özdağ, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada,
"Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?"
demişti.
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun vereceği diğer iki bakanlığı da açıkladı: Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim
Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun vereceği diğer iki bakanlığı da açıkladı: Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim
Özdağ bugün yaptığı açıklamada ise bahse konu diğer iki bakanlığı da açıkladı.
Gazeteci Bahar Feyzan'ın yayınında konuşan Ümit Özdağ, 'ilk kez açıklıyorum' deyip,
"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bunlar konusunda yazılı metinde anlaşmadık. Kültür ve Turizm Bakanlığının bölünebileceğini konuştuk.
" ifadelerini kullandı.
CHP 'mutabakat yok' demişti
CHP 'mutabakat yok' demişti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
"İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır.
" diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de
"Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım."
diye konuşmuştu.
Kılıçdaroğlu ise,
"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur.
" diyerek protokole ilişkin detay vermemişti.
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43 dakika önce