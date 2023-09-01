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Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun vereceği diğer iki bakanlığı da açıkladı: Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

00:18 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde makam ve mevki pazarlıklarını 'gizli' protokolle güvence altına aldığı ortaya çıkmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde makam ve mevki pazarlıklarını 'gizli' protokolle güvence altına aldığı ortaya çıkmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti. Özdağ, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada,
"Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?"
demişti.

Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun vereceği diğer iki bakanlığı da açıkladı: Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim

Özdağ bugün yaptığı açıklamada ise bahse konu diğer iki bakanlığı da açıkladı.

Gazeteci Bahar Feyzan'ın yayınında konuşan Ümit Özdağ, 'ilk kez açıklıyorum' deyip,
"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Bunlar konusunda yazılı metinde anlaşmadık. Kültür ve Turizm Bakanlığının bölünebileceğini konuştuk.
" ifadelerini kullandı.

CHP 'mutabakat yok' demişti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
"İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır.
" diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de
"Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım."
diye konuşmuştu.
Kılıçdaroğlu ise,
"İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur.
" diyerek protokole ilişkin detay vermemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını Ümit Özdağ ortaya çıkardı yandaşlar çıldırdı: Gizli protokolü iki değil dört kişi biliyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı. Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek protokole ilişkin detay vermemişti. Özdağ, CHP lideri ile imzalanan anlaşmadan en az dört kişinin haberdar olduğunu ve CHP Genel Başkan Danışmanı İmambakır Üküş'ün her detayı bildiğini itiraf etti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaşananlara ilişkin "Akıl alır gibi değil." tepkisini gösterdi.


#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Zafer Partisi
43 dakika önce
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