CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın Savcı Selim Kiraz katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı. Ezgi Yıldız, skandal paylaşımının ortaya çıkmasının ardından hesabını kapattı.
Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı da yaptı
Öte yandan Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yaptığı belirlendi.
Mehmet Selim Kiraz Kimdir?
Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Terzi çıraklığı ve okulu bir arada yürüten Kiraz, mezun olmasının ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.
Hukuk fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı. Kiraz, sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü. 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Kiraz, burada 4 yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında HSYK yaz kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.
Yakın çevresi ve arkadaşları tarafından örnek bir insan olarak gösterilen, hat sanatına olan ilgisiyle de bilinen 2 çocuk babası Kiraz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevini yürütürken, 31 Mart 2015 tarihinde çalışma odasında görevi başında şehit edildi.