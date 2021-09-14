CHP'li Merzifon İlçe Başkanı'ndan tesettür hazımsızlığı!

Balıkesir'de sözde "çağdaşlık" adına çarşaflı kadını zincire bağlayan CHP zihniyeti bu sefer Amasya'da hortladı. Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Kız İmam Hatip Lisesi’nde İstiklal Marşı’nı tesettürlü bir öğretmen okutmasına CHP'li ilçe başkanı hazmedemedi.

Merzifon ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi dün 413 öğrencisiyle İstiklal Marşı okuyarak yeni haftaya başladı. Törende İstiklal Marşı'nı çarşaf giymiş tesettürlü bir öğretmen okuttu.

İlçe başkanı, Merzifon'da İstiklal Marşı okutan tesettürlü öğretmene de sosyal medyada ağza alınmayacak cümleler sarf etti.

TESETTÜRLÜ ÖĞRETMENİ HAZMEDEMEDİ

CHP'li Merzifon İlçe Başkanı Hasan Koparan İstiklal Marşı okutan tesettürlü öğretmenin görevden alınması için savcıları göreve davet ederek büyük bir skandala imza attı.

Hasan Koparan “Kara çarşaflı bir kadın öğretmenin öğrencilerin karşısına kara çarşafla çıkıp İstiklal Marşı okutması kabul edilir bir durum değildir. Yaşanan bu olay karşısında mülki amirleri, okul müdürünü, milli eğitim müdürü ve cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyoruz. Son derece bilinçli bu tür eylemlerin demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti olan cumhuriyetimizin temel ilkelerine yönelik bir yok etme, ortadan kaldırma eylemi olarak algılamaktayız.” sözleri tepki çekti.

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KURTULUŞ SAVAŞININ KİMLERLE KAZANILDIĞINI UNUTTULAR

Balıkesir Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde gerçekleştirilen gösteride zincire bağlanmış çarşaflı kadın üzerinden çağdaşlık ve özgürlük adı altında İslami değerleri hiçe sayan bu zihniyet Kurtuluş Savaşı'nın kimlerle verildiği unutmuştu!

İlçe başkanı, Merzifon'da İstiklal Marşı okutan tesettürlü öğretmene de sosyal medyada ağza alınmayacak cümleler sarf etti. Başkan, tesettürlü öğretmen üzerinden Taliban göndermesi yaptı.