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POLİTİKA

CHP'li Özel'in polisimizi şehit eden PKK'lı Dilşah Ercan'la ilgili akla ziyan savunması: PKK'lı olacağını nereden bilecektik

Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK tarafından polisevine düzenlenen hain saldırının faillerinden terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin 2012 yılında hazırladığı tutuklu gazeteciler raporunda yer alması geniş yer buldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel düzenlediği bir basın toplantısında iddiaları akla ziyan bir savunmayla reddetti. Daha önce terör suçundan cezaevinde bulunan PKK'lı terörist için 'hayatını kaybetti' diyen Özel, "11 yıl önceki kişinin bugün terörist olacağını nereden bilip temas edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Özel terörden tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın içeride kaldığı her gün devlet nişanı olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli Özelin polisimizi şehit eden PKKlı Dilşah Ercanla ilgili akla ziyan savunması: PKKlı olacağını nereden bilecektik
CHP2li Özgür Özel

Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak tanıtıldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından 23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması gündem oldu. Bununla da yetinmeyen CHP'den bir isim daha akla ziyan açıklamalarda bulundu.

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AK Parti'li Dağ'dan CHP'nin raporuna tepki: 'Bir gazeteci öldürüldü' derse şaşırmayacağız

CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
OYNAT 00:40
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
Mersin'de polisevine saldıran teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda 'mağdur gazeteci' olarak tanıtıldığı belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından 23 Temmuz 2013 tarihinde 'tutuklu gazeteciler' raporunu kamuoyuyla paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, cezaevinde bulunan gazeteciler arasında suç teşkil eden kimsenin olmadığını söylediği açıklaması gündem oldu. Ağbaba, cezaevindeki sözde gazetecileri 'Görüştüğümüz gazeteciler arasında ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık.' sözleriyle savundu.


TERÖRİSTE 'HAYATINI KAYBETTİ' DEDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel düzenlediği bir basın toplantısında terörist için 'hayatını kaybetti' ifadelerini şu sözlerle dile getiriyor: "Sosyal medyada saldırıda hayatını kaybeden Dilşah Ercan'ın raporda isminin yazması üzerine diyorlar ki; Cumhuriyet Halk Partisi bu kişi gazeteci dedi."

CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik
GÜNDEM
CHP'li Ağbaba'nın polisimizi şehit eden teröristi savunduğu açıklaması ortaya çıktı: Eli silahlı terörist göremedik

'BİZ GÖRÜŞMEDİK BAŞTACI ETMEDİK'

Sosyal medyada algı operasyonu yapıldığını söyleyen Özel şunları söyledi: "Siz 188 gazeteciyi yazmış CHP’den 11 yıl önceki raporda geçen bir ismin hesabını soracaksınız, öyle mi? Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok. 11 yıl önceki kişinin bugün terörist olacağını bileceksin de onunla temas edeceksin falan… Rezalete bak. Biz gidip görüşmedik, baştacı etmedik"

'DEMİRTAŞ DEVLET NİŞANI HAK EDİYOR'

Ayrıca Özel, terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutulan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savunarak, "Biz Demirtaş'a yapılanın bir hak ihlali olduğunu savunuyoruz. Yattığı her günün bir nişan olduğunu söyledik söylemeye de devam ediyoruz" dedi.

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