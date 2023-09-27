CHP'li Özgür Özel'den 'kazanamazsanız ne yapacaksınız' sorusuna yanıt: Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayıp ne yapacağım başka?

Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel
Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay hazırlıklarına başladı. Partide de şu ana kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öymen adaylığını açıkladı.
CHP'li Özel'den 'kazanamazsanız ne yapacaksınız' sorusuna yanıt: Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayıp ne yapacağım başka?
"Olmazsa partimde mücadeleye devam edeceğim"
"Kazanacağıma yürekten inanıyorum. Bütün delegeler sahadan bu hissi ölçerek, deneyimleyerek geliyorlar. Duygusal kopuş yok diyenler, sokakta tepki yok diyenler çıksın karşıma. Bu kırgınlığı gören delege gelip de buraya 'devam' diyemez. Değiştirme yönünde oy verecek. Olmazsa partimde mücadeleye devam edeceğim, yerel seçimde yine ter akıtacağım."