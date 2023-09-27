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CHP'li Özgür Özel'den 'kazanamazsanız ne yapacaksınız' sorusuna yanıt: Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayıp ne yapacağım başka?

CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik edemediğini, başarı getiremeyeceğini söylüyorsunuz. Kazanamazsanız ne yapacaksınız' sorusuna yanıt verdi. İnatla seçimden galip ayrılacağını söyleyen Özel, "Seçimi kazanamazsam oyunbozanlık mı yapacağım? Gidip yerel seçimler için çalışacağım." dedi.

Hüseyin Berk
22:32 . 27/09/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay hazırlıklarına başladı. Partide de şu ana kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öymen adaylığını açıkladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, katıldığı Habertürk TV canlı yayınında, '
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik edemediğini, başarı getiremeyeceğini söylüyorsunuz. Bu nedenle aday oldunuz. Kazanamazsınız ne yapacaksınız?'
sorusuna yanıt verdi.


CHP'li Özel'den 'kazanamazsanız ne yapacaksınız' sorusuna yanıt: Kılıçdaroğlu'nun yanında olmayıp ne yapacağım başka?

İnatla seçimden galip ayrılacağını söyleyen Özel,
"Böyle düşünmesem aday olmazdım zaten. Eee... Ne yapacağım başka?
Seçimi kazanamazsam oyunbozanlık mı yapacağım? Gidip yerel seçimler için çalışacağım. Oturup köşede parti başarısız olsun diye bekleyecek halim yok."
dedi.

"Olmazsa partimde mücadeleye devam edeceğim"

'Delege farklı karar verirse saygılıyız.'
diyen Özel'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Kazanacağıma yürekten inanıyorum. Bütün delegeler sahadan bu hissi ölçerek, deneyimleyerek geliyorlar. Duygusal kopuş yok diyenler, sokakta tepki yok diyenler çıksın karşıma. Bu kırgınlığı gören delege gelip de buraya 'devam' diyemez. Değiştirme yönünde oy verecek. Olmazsa partimde mücadeleye devam edeceğim, yerel seçimde yine ter akıtacağım."



#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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