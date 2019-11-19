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POLİTİKA

CHP'li Sertel'den skandal açıklama: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız

Kremlin'den gelen davet üzerine beraberindeki heyetle işgal altındaki Kırım'a gitmeyi kabul eden CHP Milletvekili Atila Sertel, Rus basınına konuştu. Tsagrad adlı internet sitesinde "Yarımada'ya gelecek Türk heyetinin başı: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız" başlığıyla yayımlanan o röportajda Sertel, ilginç açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel

Rusya lideri Vladimir Putin'in özel temsilcisi Georgy Muradov vasıtasıyla bir davet mektubu alan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP Genel Merkezi'yle görüştükten sonra Kırım'a gitme kararı aldı. Bölgede incelemelerde bulunacağı öğrenilen heyetin başı olan Sertel, ziyaret öncesi Rus Tsagrad gazetesine konuştu.

Sertel'in Rus Tsagrad gazetesine verdiği o röportaj.

'Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız'

"Yarımada'ya gelecek Türk heyetinin başı: Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu tanıyacağız" başlığıyla yayımlanan o röportajda Sertel, özetle şu ifadeleri kullandı:

'Yurtta Sulh Cihanda Sulh'

Biz Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünü benimseyen bir partinin mensuplarıyız. Kaldı ki Rusya da Kurtuluş Savaşı'mız süresince Atatürk'e ve silah arkadaşlarına büyük destekler sağlamıştır. Özellikle Kırım konusunda bazı kışkırtmalar ve provokatif işler olabilir. Ama bizler barışı önemsiyoruz. Barış için çalışıyoruz.

'İnşaat açısından çok uygun'

Türkiye inşaat açısından tamamen doymuş durumda. Tüm müteahhitler büyük sıkıntıda. Oysa ki Kırım bu konuda çok uygun. Kırım'da inşaat için ciddi bir alan var. Aradaki sorunların bir an önce aşılmasını temenni ediyoruz.

'İlişkilerdeki zafiyet aşılmalı'

Türkiye'deki inşaat sektörü Kırım'a el atmalıdır. Bu konuda Türkiye ve Kırım'daki yetkililere büyük görevler düşüyor. Biz hem coğrafya hem de dil, din olarak da çok yakınız. İlişkilerdeki zaafiyetin aşılması gerekiyor.
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