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CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir gücün muhalefeti dizayn ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturttuğunu söyleyen Sevigen, "Kemal Bey'in kaset operasyonuna dair Önder Sav ve Ali Topuz bilgi sahibi. Topuz öldü gitti, Sav çıkıp yaşananları açıklasın" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değinen Sevigen, "Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bunu da gazetecilere, trollere para vererek yapıyorlar. İçimizden biri bu güçlere 'otur yerine' diyemedi." diye konuştu.

20:17 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu 'kaset' operasyonuyla göreve getiren güçlerin Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını söyledi.

CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu 'kaset' operasyonuyla göreve getiren güçlerin Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını söyledi.

Seçim yenilgisi sonrası istifa etmeyin 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinden gelen tepkiler dinmiyor. Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Haber Global TV canlı yayında, Kılıçdaroğlu hakkında oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na adaylık için birileri baskı yaptı"

Kılıçdaroğlu'nun kaset operasyonuyla göreve getirildiğini belirten Sevigen,
"Kılıçdaroğlu, 'Ben Genel Başkan olmayacağım' dedi, kaset operasyonu patladı bir gün sonra da aday oldu."
şeklinde konuştu.
CHP liderinin göreve getirilişi hakkında iki kişinin daha bilgi sahibi olduğunu belirten Sevigen,
"Önder Sav ve Ali Topuz da yanındaydı. Kim baskı yaptı adaylık için? Kemal Bey aday olmasa Deniz Baykal yeniden aday olacaktı. Sav, birkaç gündür açıklamalar yapıyor. Tam dört ay önce söyledim bu güçleri açıklaması için"
diye konuştu.


Önder Sav'a çağrı: Kemal Bey bilerek yalan söylüyor gerçekleri çık açıkla

Ali Topuz'un bu sırrı mezara götürdüğünü, Kılıçdaroğlu'nun da açıklamayacağını söyleyen Sevigen,
"Kemal Bey bilerek yalan söylüyor. Maskeli insanlar gelip kaseti izlettiler diyor. Can güvenliğini kim korudu, kim sana baskı yaptı? Bunları tek bilen Önder Bey. Buradan bir çağrı yapıyorum. Korkuyorsan şantaj yapıyorlarsa, tedirginse biz göğsümüzü siper ederiz. Gidip bir yerde kahve içmeyiz."
ifadelerini kullandı.

Biden örneği verip anlattı: Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor

Muhalefeti dizayn eden gücün Meral Akşener'i Altılı Masa'dan kaldırıp yeniden oturttuğunu belirten Sevigen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değindi.

Sevigen sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Biden ne dedi? Demokratik yollarla iktidarı devireceğiz dedi. Bunu nasıl yapacak? Gazetecilere, trollere para verirsin. İktidarı parayla devirirsin. İçimizden biri otur yerine diyemedi. Deseydik bugün seçimi kazanmıştık"



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mehmet Sevigen
#Önder Sav
#CHP
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