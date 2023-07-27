CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın

CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu 'kaset' operasyonuyla göreve getiren güçlerin Türkiye'de siyaseti dizayn etmeye çalıştığını söyledi.
Seçim yenilgisi sonrası istifa etmeyin 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na partisinden gelen tepkiler dinmiyor. Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, Haber Global TV canlı yayında, Kılıçdaroğlu hakkında oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.
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Biden örneği verip anlattı: Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor
Muhalefeti dizayn eden gücün Meral Akşener'i Altılı Masa'dan kaldırıp yeniden oturttuğunu belirten Sevigen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değindi.
"Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. ABD Başkanı Biden ne dedi? Demokratik yollarla iktidarı devireceğiz dedi. Bunu nasıl yapacak? Gazetecilere, trollere para verirsin. İktidarı parayla devirirsin. İçimizden biri otur yerine diyemedi. Deseydik bugün seçimi kazanmıştık"