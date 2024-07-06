CHP'li Yalova Belediyesi işçileri grev kararı aldı: Gerekirse gemileri değil limanları da yakarız

"Vicdanınız rahat, başınız dik olsun. Bizler grevin meraklısı değiliz. Grev yapmış olmak için greve çıkmayız. Ancak çözümsüzlüğe itilirsek, çıkmaza sokulursak, emek, alın ve akıl terimiz için başka çaremiz kalmamışsa gerekirse gemileri değil limanları da yakarız. Yalova Belediyesi'nin işçisinin sesini tüm Türkiye duyuyor. Çarklar dönsün evet. Yalova halkına hizmet sürsün evet. Bizim de yüzümüz gülsün istiyoruz. Yüzümüz gülerse, hak ettiğimiz ücretleri almaya başlarsak ve işten çıkartılan tüm arkadaşlarımız, istisnasız işe başlatılırsa, başımız dik şekilde başlattığımız bu grev sürecini yine anlımız ak, başımız dik bir şekilde sona erdireceğiz."