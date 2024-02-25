CHP'nin adayını Saadet Partisi de kurtaramadı

Bu durumda her ne kadar adı geçen, ön seçim yapılmadan aday gösterilmiş ise de aday başvuru gün ve saat saatinden sonra başka bir siyasi partiden aday olamayacağı Yüksek Seçim Kurulu kararları ile benimsendiğinden itirazın kabulünün gerektiği değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmede itirazın kabulüne daha önce Cumhuriyet Halk Partisi Saruhanlı belediye başkan adayı olarak bildirilen Zeki Bilgin'in, Saadet Partisi'nden belediye başkan adayı olamayacağına karar verilmiştir.