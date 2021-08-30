CHP'nin çalıntı videosundaki genç: Kesip kırparak bizi siyasete çekmeyin

CHP Gençlik Kolları'nın Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığı "Sevgi; bazıları için 17 harflidir" isimli videonun çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Digitürk’ün 9 yıl önce çektiği reklam filminde kullandığı müzik, slogan ve ağlayan çocuğun görüntüsü, CHP tarafından aynen kullanıldı.

"BİZLERDEN İZİN ALINMADI"

Videoda görüntüsüne yer verilen genç, CHP'ye çağrı yaparak paylaşımı kaldırmalarını istedi. Adı Emir Alp Canikli olan genç, "Dokuz yıl önce Samsunspor'a olan sevgimizden dolayı (dikkatinizi çekerim reklam değil) doğaçlama gelişen röportajı kırpıp, keserek bizleri siyaset içine çekmeyin! Biz esnafız. Lütfen bu paylaşımı kaldırın. Bizlerden izin alınmamıştır, dava açma hakkımız saklıdır, hiç gerek yok" sözleriyle tepki gösterdi.

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9 Yıl önce Samsunspora olan sevgimizden dolayı (dikkatinizi çekerim reklam değil) doğaçlama gelişen röportajı kırpıp, keserek bizleri siyaset içine çekmeyin! Biz esnafız. Lütfen bu paylaşımı kaldırın.Bizlerden izin alınmamıştır, dava açma hakkımız saklıdır, hiç gerek yok pic.twitter.com/QpxW6Dxjri — EAC (@emiralpcaniklii) August 28, 2021