Gündem CHPnin çalıntı videosundaki genç Kesip kırparak bizi siyasete çekmeyin
POLİTİKA

CHP'nin çalıntı videosundaki genç: Kesip kırparak bizi siyasete çekmeyin

CHP Gençlik Kolları'nın Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığı video çalıntı çıkmıştı. Videoda görüntüsüne yer verilen genç, CHP'den paylaşımı kaldırmasını istedi. Kendisinden izin alınmadığını belirten genç, "Dokuz yıl önce Samsunspor'a olan sevgimizden dolayı doğaçlama gelişen röportajı kırpıp, keserek bizleri siyaset içine çekmeyin" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin çalıntı videosundaki genç: Kesip kırparak bizi siyasete çekmeyin
Görsel: @emiralpcaniklii (Twitter)

CHP Gençlik Kolları'nın Kemal Kılıçdaroğlu için hazırladığı "Sevgi; bazıları için 17 harflidir" isimli videonun çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Digitürk’ün 9 yıl önce çektiği reklam filminde kullandığı müzik, slogan ve ağlayan çocuğun görüntüsü, CHP tarafından aynen kullanıldı.

"BİZLERDEN İZİN ALINMADI"

Videoda görüntüsüne yer verilen genç, CHP'ye çağrı yaparak paylaşımı kaldırmalarını istedi. Adı Emir Alp Canikli olan genç, "Dokuz yıl önce Samsunspor'a olan sevgimizden dolayı (dikkatinizi çekerim reklam değil) doğaçlama gelişen röportajı kırpıp, keserek bizleri siyaset içine çekmeyin! Biz esnafız. Lütfen bu paylaşımı kaldırın. Bizlerden izin alınmamıştır, dava açma hakkımız saklıdır, hiç gerek yok" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu için hazırladığı video çalıntı çıktı
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CHP Gençlik Kolları'nın Kılıçdaroğlu için hazırladığı video çalıntı çıktı
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